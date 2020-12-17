Чем грозит трудоголизм?

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Согласно недавнему исследованию ученых из Университета Бергена (Норвегия), у трудоголиков чаще обнаруживаются симптомы опасных психических расстройств.Ученые определяют трудоголизм как чрезмерное беспокойство о работе, вызванное неконтролируемой мотивацией. Трудоголики тратят столько времени и усилий на работу, что это затрагивает другие важные сферы их жизни. Исследователи обеспокоены резким скачком количества людей, пораженных этим расстройством. Особенно с учетом того, что современные технологии (например, ноутбуки, планшеты, смартфоны) стирают естественные границы между домом и рабочим местом.Сесили Шу Андреассен, доктор философии из Университета Бергена (Норвегия) и ее коллеги провели открытое перекрестное исследование для оценки психиатрических симптомов и трудоголизма среди 16 426 работников. Средний возраст участников исследования составил 37,3 года.Трудоголизм определялся по шкале трудовой зависимости, в которой участники оценивали свой опыт за последний год.Участникам требовалось ответить на вопросы и проставить баллы от 1 (никогда) до 5 (всегда).Вопросы:Вы думаете о том, как можно освободить больше времени для работы.Вы тратите гораздо больше времени на работу, чем предполагалось изначально.Вы работаете, чтобы уменьшить чувство вины, беспокойства, беспомощности или депрессии.Другие люди рекомендовали вам сократить время работы, но вы не прислушивались к советам.Вы чувствуете стресс, если вам запрещают работать.Вы лишаете себя хобби, досуга и физических упражнений из-за своей работы.Вы работаете так много, что это негативно влияет на ваше здоровье.Оценка 4 (часто) или 5 (всегда) по крайней мере по четырем критериям указывает на трудоголизм.В целом 7,8% участников оказались трудоголиками.Из них 32,7% страдали от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) против 12,7% нетрудоголиков.У 25,6% было обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) против 8,7% нетрудоголиков.33,8% страдали от тревожности против 11,9% нетрудоголиков.8,9% испытывали депрессию по сравнению с 2,6% нетрудоголиков.Также ученые сделали вывод, что наиболее высокий риск стать трудоголиками у молодежи, женщин, не состоящих в отношениях, и менеджеров. Именно на этих группах важно сконцентрировать внимание, чтобы предотвратить развитие трудоголизма и психических расстройств, считают исследователи.