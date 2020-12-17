Медики назвали самый полезный вид ягод

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Экзотический фрукт, который впечатляет своим химическим составом.Фейхоа — загадочная ягода, о которой многие слышали, но немногие видели — настоящий кладезь витаминов и антиоксидантов. Сейчас фейхоа набирает все большую популярность, как среди диетологов, так и среди адептов правильного питания. Ее добавляют в салаты, горячие блюда, десерты, делают из нее варенье и мармелад и едят в сыром виде. Чем так полезна фейхоа и как добавить ее в свой рацион, рассказываем в нашем материале.Всего несколько ягод обеспечивают организм практически половиной суточной нормы йода, а значит и необходимой «пищей» для мозга.Польза фейхоаПо количеству йода, которое содержит ягода, ее смело можно сравнить с морепродуктами (так что если у вас аллергия или вы просто их не любите, обратите особое внимание на фейхоа). Дефицит йода опасен для организма нарушением нормальной мозговой деятельности, ухудшением памяти и потерей концентрации, поэтому допускать нехватку этого важного элемента нельзя. Всего несколько ягод обеспечивают организм практически половиной суточной нормы йода, а значит и необходимой «пищей» для мозга.Фейхоа — отличный источник витамина С, который так необходим нам в осенне-зимний период. Он укрепляет иммунитет и оказывает противовоспалительное действие, защищая организм от вирусов и болезнетворных бактерий. Кроме того, витамин С — мощный природный антиоксидант, способствующий замедлению процессов старения и защищающий кожу от пагубного воздействия ультрафиолетового излучения. Высокое содержание цинка в плодах благотворно влияет на состояние кожи, волос и ногтей — цинк помогает бороться с акне, контролируя выработку кожного себума, препятствует выпадению волос и укрепляет ногтевую пластину.Фейхоа также богат витаминами группы В, необходимыми для правильной работы всех систем организма: от нервной до опорно-двигательной.Регулярное употребление фейхоа способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, очищает кровеносные сосуды и препятствует их кальцификации.Важно, что ягода стимулирует выработку гормона счастья серотонина не хуже, чем горький шоколад, но при этом содержит всего 55 ккал на 100 г. Так что если вы отказываете себе в сладком из-за высокой калорийности, фейхоа станет отличной альтернативой, не представляющей угрозу для фигуры.Как есть фейхоаФейхоа едят в чистом виде или используют для приготовления различных блюд. Если вы хотите использовать ягоду в качестве перекуса, просто разрежьте ее пополам и съешьте мякоть при помощи ложки. Кстати, кожуру лучше не выкидывать, а добавить в чай- она содержит большое количество микроэлементов, которые не разрушаются при высоких температурах.Кроме того, фейхоа станет отличным ингредиентом для самых разных блюд, его можно нарезать в салат, добавить в соус для мяса или рыбы или использовать для приготовления варенья, джемов или домашнего мармелада. Приятный кисловатый вкус добавит вашему блюду изысканности и приумножит его пользу для организма.