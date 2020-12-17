Американский инфекционист назвал условие появления группового иммунитета от COVID-19
"Если говорить о настоящем групповом иммунитете к коронавирусу, то вакцинировать придется от 75 до 85 процентов людей. В реальности — ближе к 85 процентам", — сказал американский инфекционист в разговоре с корреспондентами Vox.
Медиков в США начали вакцинировать препаратом от Pfizer, плюс, на подходе вакцина от Moderna, которая должна получить одобрение регулятора в ближайшее время. Но эксперты отмечают, что о широкой доступности вакцин от COVID-19 для населения можно будет говорить не раньше, чем через несколько месяцев.
Массовое вакцинирование подразумевает необходимость решения множества проблем — и это не только вопросы, связанные с получением и распространением препаратов, но и нежелание людей делать прививки от коронавируса. Существующие исследования показывают, что примерно четверть американцев не желает прививаться в силу самых разнообразных причин. Власти США, предположительно, будут проводить работу с населением, чтобы снизить процент антипрививочников.
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