Американский инфекционист назвал условие появления группового иммунитета от COVID-19

Главный инфекционист Соединенных Штатов Америки Энтони Фаучи назвал условие для появления так называемого группового иммунитета к коронавирусной инфекции нового типа. Фаучи, как пишет информационное агентство РИА Новости, заявил, что для этого потребуется вакцинация до 85 процентов населения."Если говорить о настоящем групповом иммунитете к коронавирусу, то вакцинировать придется от 75 до 85 процентов людей. В реальности — ближе к 85 процентам", — сказал американский инфекционист в разговоре с корреспондентами Vox.Медиков в США начали вакцинировать препаратом от Pfizer, плюс, на подходе вакцина от Moderna, которая должна получить одобрение регулятора в ближайшее время. Но эксперты отмечают, что о широкой доступности вакцин от COVID-19 для населения можно будет говорить не раньше, чем через несколько месяцев.Массовое вакцинирование подразумевает необходимость решения множества проблем — и это не только вопросы, связанные с получением и распространением препаратов, но и нежелание людей делать прививки от коронавируса. Существующие исследования показывают, что примерно четверть американцев не желает прививаться в силу самых разнообразных причин. Власти США, предположительно, будут проводить работу с населением, чтобы снизить процент антипрививочников.