ВОЗ выпустила рекомендации по празднованию Нового года и Рождества

согласно рекомендациям, члены семьи должны носить маски и практиковать социальное дистанцирование во время празднований. Из-за новогодних праздников и активного общения людей эксперты не исключают возникновение пика заболеваемости COVID-19 в январе."Собрания в помещении, даже небольшие, могут быть особенно опасными, потому что они объединяют группы людей, молодых и пожилых, из разных домов. И все эти люди могут не придерживаться одних и тех же мер профилактики инфекций. По возможности собрания следует проводить на улице, участники должны носить маски и держаться на расстоянии. При проведении мероприятий в помещении ключевым фактором является ограничение размера группы и обеспечение хорошей вентиляции для снижения риска заражения", - говорится в рекомендациях.Также независимые британские эксперты отмечают: мероприятие должно происходить только один день, то есть люди не должны оставаться на ночь. Если в праздники планировались путешествия, следует избегать толп людей и следовать указаниям местных властей.