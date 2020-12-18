Как мед может навредить печени? Объясняет врач эндокринолог

По словам врача эндокринолога, кандидата медицинских наук Зухры Павловой, регулярное потребление меда может навредить печени из-за переизбытка фруктозы.Зимой употребление меда в России возрастает, поскольку он считается полезным продуктов в деле лечения и профилактики сезонных инфекций. Но врач эндокринолог предупреждает, что этот продукт является очень калорийным, к тому же насыщен фруктозой и способен при постоянном поедании навредить здоровью.Павлова объяснила, что, будучи богатым источником фруктозы, мед меняет чувствительность клеток к гормону насыщения лептину, вследствие чего развивается неуемный аппетит. Это может способствовать появлению лишнего веса, жира, в том числе в печени.«Переизбыток фруктозы (мед состоит преимущественно из нее) ведет к жировому перерождению печени», - заявила эндокринолог в своем Instagram.Кроме того, считает Павлова, продающийся сегодня в магазинах мед редко когда является высококачественным и может содержать в себе следы пестицидов.Также врач высказалась о способности меда вредить людям, болеющим сахарным диабетом. Специалист подчеркнула, что не следует считать мед полезным при данном заболевании.«Это очень опасное заблуждение, которое может привести к коме», - заметила Зухра Павлова.Резюмируя, медик сообщила, что использовать мед нужно только проверенного хорошего качества и не как лакомство, а как лекарство, употребляя не больше чайной ложки.