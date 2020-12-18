Травник рассказал, что делать с елкой после Нового года

Елка, которая является одним из ключевых атрибутов празднования Нового года, обычно оказывается на помойке уже в середине января. Выбрасывать ель, учитывая массу полезных веществ, содержащихся в ее коре и хвое — это весьма расточительно. Такое заявление сделал профессиональный травник Дмитрий Юровский.По словам Юровского, в коре и хвое ели и других хвойных деревьев есть очень полезные биологически активные вещества. Но нужно знать, как правильно использовать их. "Экстракт из коры, как и вытяжка из хвои — это отличное средство для профилактики заболеваний сосудов. Принимая такое средство, вы защитите себя не только от атеросклероза, но и от чрезмерного уровня глюкозы в крови. То есть, кора и хвоя ели — это инструмент профилактики осложнений при сахарном диабете", — сказал травник, отметив, что в ЕС и США очень популярны препараты на основе активных добавок из коры хвойных деревьев.Для восстановления после инсульта традиционно применяется вытяжка из сосновых шишек. Вытяжка из коры может использоваться для профилактики болезней ЖКТ и почек — для этого нужно разбавить 30-40 капель настойки в стакане воды и пить такую воду по 3-4 раза в сутки на протяжении 3 месяцев. Но такое средство противопоказано при острых воспалениях почек и органов желудочно-кишечного тракта.