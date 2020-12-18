Травник рассказал, что делать с елкой после Нового года
По словам Юровского, в коре и хвое ели и других хвойных деревьев есть очень полезные биологически активные вещества. Но нужно знать, как правильно использовать их. "Экстракт из коры, как и вытяжка из хвои — это отличное средство для профилактики заболеваний сосудов. Принимая такое средство, вы защитите себя не только от атеросклероза, но и от чрезмерного уровня глюкозы в крови. То есть, кора и хвоя ели — это инструмент профилактики осложнений при сахарном диабете", — сказал травник, отметив, что в ЕС и США очень популярны препараты на основе активных добавок из коры хвойных деревьев.
Для восстановления после инсульта традиционно применяется вытяжка из сосновых шишек. Вытяжка из коры может использоваться для профилактики болезней ЖКТ и почек — для этого нужно разбавить 30-40 капель настойки в стакане воды и пить такую воду по 3-4 раза в сутки на протяжении 3 месяцев. Но такое средство противопоказано при острых воспалениях почек и органов желудочно-кишечного тракта.
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