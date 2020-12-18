Врачи предупредили о самом опасном смешивании алкогольных напитков

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Для здоровья опасно смешение напитков на основе виноградного и зернового алкоголя, предупредили врачи россиян в преддверии новогодних праздников.Медики констатируют, что нужно стараться не смешивать за праздничным столом спиртные напитки разного происхождения. По словам фармацевта, научного сотрудника ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Анны Кошечкиной, по-настоящему опасно для здоровья сочетать с зерновым спиртным шампанское – это может поспособствовать тяжелому похмелью и отравлению.«В игристом вине, помимо этилового спирта, присутствуют и другие спирты ароматического и изомерного ряда. В сочетании с другим алкоголем их негативный эффект усиливается и может вызвать интоксикацию», - предупредила эксперт.По мнению другого врача, психиатра-нарколога Евгения Брюна, лучшим выбором на новогодней вечеринке будет белое сухое вино в умеренном количестве. Также медик порекомендовал выдерживать как можно более длительные паузы между приемами алкогольных напитков.Кошечкина, в свою очередь, добавила, что«желательно делать переход от белого к красному, от сухого к сладкому, но не наоборот».