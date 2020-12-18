Найдено простое средство против выпадения волос

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Британские ученые провели исследование и установили средство, которое эффективно при борьбе с облысением.Речь идет о пятипроцентном экстракте красного клевера, который нужно время от времени наносить на кожу головы.Как отмечается, для того, чтобы доказать пользу этого средства, специалисты провели эксперимент, в которой приняли участие 30 мужчин, страдающих алопецией.Испытуемые регулярно использовали экстракт красного клевера. В результате спустя четыре месяца у них были зафиксированы 29%-е снижение цикла выпадения волос и 13%-й их рост.Позднее еще один похожий эксперимент был проведен с участием 109 женщин в периоде постменопаузы.Они применяли экстракткрасного клевера в течение 90 дней. В итоге внешний вид и структура волос испытуемых за это время значительно улучшились.