Найдено простое средство против выпадения волос
Речь идет о пятипроцентном экстракте красного клевера, который нужно время от времени наносить на кожу головы.
Как отмечается, для того, чтобы доказать пользу этого средства, специалисты провели эксперимент, в которой приняли участие 30 мужчин, страдающих алопецией.
Испытуемые регулярно использовали экстракт красного клевера. В результате спустя четыре месяца у них были зафиксированы 29%-е снижение цикла выпадения волос и 13%-й их рост.
Позднее еще один похожий эксперимент был проведен с участием 109 женщин в периоде постменопаузы.
Они применяли экстракткрасного клевера в течение 90 дней. В итоге внешний вид и структура волос испытуемых за это время значительно улучшились.
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