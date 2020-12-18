Названы тревожные симптомы заболеваний желчного пузыря

В каких случаях не обойтись без обследования.Желчный пузырь помогает организму усваивать жиры и выводить их из пищеварительной системы. Однако из-за перегрузки, когда мы злоупотребляем жирной пищей, работа пузыря нарушается. Более того, в нем начинают образовываться камни. Как выявить проблему и не допустить ее развитие.По данным врачей, риску образования камней в желчном пузыре особенно подвержены женщины. Причиной тому является влияние беременности на организм, изменение гормонального фона на протяжении жизни и прием оральных контрацептивов. У многих желчные камни «тихие», то есть не проявляют никаких симптомов. Такие камни медики удалять не советуют, но настоятельно рекомендуют не допускать их возникновение.Какие признаки говорят об образовании желчных камнейЧтобы не допустить развитие болезни, нужно обратить внимание на свое состояние. Ознакомьтесь с перечнем симптомов. Если у вас часто появляются подобные проявления, стоит пройти обследование у специалиста.Боли в животеВозникают после еды, особенно после употребления жирной пищи. Поскольку желчный пузырь расположен в верхней правой части живота, внимательно стоит относиться именно к ощущениям в этой области.Изменение цвета лицаИз-за образования камня увеличивается уровень билирубина – желтоватого вещества, которое перерабатывается печенью в желчь. Когда его становится слишком много, кожа приобретает желтоватый оттенок. Вам нужно как можно скорее обратиться к врачу, если вы заметили у себя изменение цвета кожи.Тошнота и рвотаТошнота, рвота и боли тоже говорят об уже сформированном камне. Он закупоривает один из протоков желчного пузыря, блокируя транспортировку пищеварительных ферментов. В итоге после еды появляются неприятные ощущения.Лихорадка, учащенное сердцебиениеПри этих симптомах следует незамедлительно вызывать врача! Температура, озноб и учащенное сердцебиение — признаки опасного критического состояния. Это означает, что внутри может развиваться инфекция, поскольку желчный пузырь заблокирован.ИзжогаКажется, будто многие признаки заболевания желчного пузыря похожи на типичное расстройство желудка. Да, тошнота, рвота, изжога характерны этому недугу. Но есть отличие — при образовании камней симптомы возникают исключительно после еды. При этом рвота или опорожнение кишечника не приносят облегчения. Поэтому есть вероятность, что у вас проблемы именно с желчным пузырем.Не медлите при недомогании и обращайтесь к семейному врачу!