Бесплатные услуги ОМС, о которых знают не все россияне

У обязательного медицинского страхования масса преимуществ, о которых знают далеко не все граждане России.Полис ОМС выдается гражданам РФ, постоянно проживающим в стране иностранцам и людям без гражданства. В последнем случае полис выдают на срок временного проживания в РФ. Для оформления ОМС требуется обратиться к страховую медорганизацию, имея при себе паспорт и СНИЛС.Какие бесплатные услуги включает полис ОМС? Это, в частности, диспансеризация, на которую может рассчитывать каждый россиянин младше 40 лет раз в 3 года. Бесплатное профилактическое обследование производится в поликлинике по месту прикрепления. После 40 лет диспансеризация должна проводиться каждый год.В перечень бесплатных услуг ОМС входит сдача анализов — это общий анализ крови и мочи, анализ на сахар, биохимический анализ крови, флюорография, маммография, ЭКГ и УЗИ. Полис предусматривает бесплатные стоматологические услуги — любой владелец ОМС может установить пломбу, а для пенсионеров и лиц предпенсионного возраста, инвалидов и граждан некоторых льготных категорий доступно и бесплатное протезирование. По полису можно получить жизненно необходимые медпрепараты — например, противоопухолевые или противомикробные лекарства. В программу полиса входят профилактические меры (массаж для некоторых категорий) и реабилитация после болезней и травм. По ОМС можно лечить депрессию, получать прививки и санаторно-курортное лечение, производить ЭКО, а также проходить КТ и МРТ.