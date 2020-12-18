Недолеченность чаще всего приводит к повторной госпитализации при COVID-19

Если пациент с коронавирусом не долечился в больнице, то вероятность повторной госпитализации намного вырастает. Это мнение высказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.В интервью кандидат медицинских наук Кондрахин предостерег своих коллег от слишком раннего завершения лечения коронавируса. В некоторых медицинских учреждениях, где количество коек ограничено, и ощущается их дефицит, врачи стараются побыстрее выписывать пациентов домой. Они не дожидаются получения двух подряд отрицательных тестов на коронавирус, а производят выписку уже в случае стабилизации состояния, когда считают, что пациенты могут долечиваться дома. Иногда вырваться из стационара желают и сами больные, клятвенно обещая медикам, что будут принимать все необходимые препараты.К сожалению, дома человек расслабляется, так как считает, что уже победил болезнь. Но существуют лекарственные средства, прием которых прекращать нельзя, если только такую рекомендацию не дал врач. Если курс лечения не завершить, то состояние здоровья может ухудшиться. Кроме того, завершающие амбулаторное лечение люди должны обязательно сдавать анализы крови, чтобы удостовериться в окончательной победе над инфекцией.В холодный сезон чрезвычайно важно не допустить переохлаждения организма, из-за которого защитные силы ослабевают, и человек может вновь почувствовать себя крайне плохо. При всей нелюбви к больничной пище надо следить, чтобы дома человек не налегал на какие-то жирные, жареные и мучными продукты – организму в этот период требуется диетическое легкоусваиваемое питание. Наконец, в течение не менее месяца нужно не употреблять спиртных напитков и не увлекаться физическими нагрузками.