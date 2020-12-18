Причины и профилактика кариеса молочных зубов

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Некоторые родители считают, что можно не волноваться по поводу молочных зубов, и в раннем возрасте ребенка их не обязательно чистить каждый день. Но это ошибочное мнение, которое может обернуться серьезными проблемами с зубами, и одна из них – кариес.Причины развития кариеса у детейНедостаточная гигиена ротовой полости. Очень важно чистить молочные зубы.Наследственность. Немалую роль имеет генетическая обусловленность. Зубы формируются еще во время внутриутробного развития малыша, в первом триместре беременности.Сосание через бутылочку сладких смесей и напитков. Некоторые дети засыпают с бутылочкой во рту, и это способствует развитию кариеса передних зубов.Пища с недостаточным содержанием кальция и фтора - еще одна распространенная причина появления кариеса у детей.Еще один интересный факт: молочные зубы обладают низкой степенью минерализации и прорезываются "незрелыми", а уже потом "дозревают" в полости рта. Конечная минерализация эмали может продлиться до двух лет. Поэтому причинами развития кариеса у детей могут быть и хронические заболевания, прием лекарств, состав слюны и содержание фтора в воде и пище.5 советов, как сохранить детские зубы здоровымиДля профилактики кариеса молочных зубов важно придерживаться следующих правил:Кормить ребенка грудью как минимум до 1 года.Ежедневно чистить зубы ребенка. Малышам до 2-х лет эмаль чистят специальными прорезиненными щеточками, а затем используют детскую щетку с мягкой щетиной.Чистить зубы зубной пастой без фтора. Выбирайте детскую зубную пасту правильно, всегда обращайте внимание на возраст ребенка, указанный на тюбике.Не давать ребенку сладости. Постарайтесь как минимум до 3-х лет заменить конфеты, шоколад, газированные напитки на свежие фрукты, сухофрукты.Регулярно посещать детского стоматолога. 1-2 раза в год запишитесь в стоматологию для осмотра состояния зубов у ребенка.Помните, что детский кариес протекает быстрее, чем у взрослых, поэтому его лечение ни в коем случае нельзя откладывать.