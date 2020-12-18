Причины и профилактика кариеса молочных зубов
Причины развития кариеса у детей
Недостаточная гигиена ротовой полости. Очень важно чистить молочные зубы.
Наследственность. Немалую роль имеет генетическая обусловленность. Зубы формируются еще во время внутриутробного развития малыша, в первом триместре беременности.
Сосание через бутылочку сладких смесей и напитков. Некоторые дети засыпают с бутылочкой во рту, и это способствует развитию кариеса передних зубов.
Пища с недостаточным содержанием кальция и фтора - еще одна распространенная причина появления кариеса у детей.
Еще один интересный факт: молочные зубы обладают низкой степенью минерализации и прорезываются "незрелыми", а уже потом "дозревают" в полости рта. Конечная минерализация эмали может продлиться до двух лет. Поэтому причинами развития кариеса у детей могут быть и хронические заболевания, прием лекарств, состав слюны и содержание фтора в воде и пище.
5 советов, как сохранить детские зубы здоровыми
Для профилактики кариеса молочных зубов важно придерживаться следующих правил:
Кормить ребенка грудью как минимум до 1 года.
Ежедневно чистить зубы ребенка. Малышам до 2-х лет эмаль чистят специальными прорезиненными щеточками, а затем используют детскую щетку с мягкой щетиной.
Чистить зубы зубной пастой без фтора. Выбирайте детскую зубную пасту правильно, всегда обращайте внимание на возраст ребенка, указанный на тюбике.
Не давать ребенку сладости. Постарайтесь как минимум до 3-х лет заменить конфеты, шоколад, газированные напитки на свежие фрукты, сухофрукты.
Регулярно посещать детского стоматолога. 1-2 раза в год запишитесь в стоматологию для осмотра состояния зубов у ребенка.
Помните, что детский кариес протекает быстрее, чем у взрослых, поэтому его лечение ни в коем случае нельзя откладывать.
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