Диетолог рассказала, сколько икры можно съесть за день

Важно не переусердствовать даже в новогоднюю ночь.По словам диетолога Марины Мaкиша, съеденное количество красной икры не должно превышать 50 граммов за день.Специалист сообщила в интервью, что людям, страдающим гипертонией, а также болезнями почек, полезным количеством красной икры является одна столовая ложка (за сутки). Если таких проблем со здоровьем нет, можно съесть в течение дня две-три столовые ложки, что составляет примерно 50 граммов продукта. Употреблять больше не рекомендуется.«В красной икре высокое содержание соли. 100 граммов – это практически 100% той нормы соли, которую лучше не превышать, чтобы не было проблем со здоровьем», — поделилась Макиша.Говоря о пользе данного продукта для здоровья, диетолог указала на насыщенность красной икры важнейшими витаминами – D, Е, В12. Содержание белка в ней превышает его концентрацию в мясе. Помимо того, красная икра обеспечивает организм минералом селеном, укрепляющим иммунитет и способствующим долголетию.Также ее употребление улучшает функционирование сердца, печени. Этот эффект объясняется тем, что продукт является очень богатым источником гепатопрротектора холина и полезных противовоспалительных жиров омега-3.