Продукты, способные испортить кожу лица

Чем лучше заменить эти продукты.Выглядеть хорошо – это не просто классный макияж, прическа и одежда. Это прежде всего красивая, сияющая здоровьем кожа. И этим озабочена не только прекрасная половина человечества. Мужчинам тоже пригодится наша информация. Итак, продолжаем приводить себя в порядок к Новому году и включать в свою рацион продукты, полезные для кожи. Соответственно, исключая вредные. Их мы укажем тоже. Диетолог Алена Черникова все подробно объяснила.Враги нашей кожи, и никак иначеСахарСахар – это одна из наиболее существенных причин ухудшения состояния кожи. Его потребление нарушает всю систему детоксикации и «засоряет» клетки, что в свою очередь запускает процесс старения кожи.Молочные продуктыКазеин А1 коровьего молока стимулирует выработку подкожного сала и провоцирует воспаление кожи.КофеКофе усиливает реакцию вашего организма на стресс, а это означает, что в нем вырабатывается больше, чем нужно, кортизола и адреналина. Эти гормоны, особенно кортизол, приводят к появлению прыщей.АлкогольАлкоголь – своего рода мочегонное средство. Ваше тело теряет воду, а значит, кожа становится обезвоженной и тусклой. Результат – мелкие морщины становятся более заметными. Алкоголь также снижает уровень витамина А, который является мощным антиоксидантом и играет ключевую роль в выработке коллагена. Кожа теряет коллаген и эластин, что заставляет лицо «провисать», поэтому можно на полном основании говорить о том, что алкоголь ускоряет старение кожи.ГлютенГлютен – частая причина акне, аллергических высыпаний и экземы. Помимо этого, глютен вызывает преждевременное старение кожи – снижает ее упругость, вызывает морщины, пигментные пятна и отеки. Это связано и с тем, что глютен повреждает стенки кишечника, вызывая его воспаления. А еще нарушает всасывание полезных и питательных веществ для кожи.Друзья нашей кожи. Хорошие друзьяОвощиСамые полезные овощи – красные и оранжевые. Они содержат большое количество витаминов и микроэлементов, нужных нашей коже.ОрехиНормализуют внутриклеточный обмен и тормозят окислительные процессы.Рыба. МорепродуктыРыба – источник жирных кислот, которые замедляют разрушение коллагена. Морепродукты – источник йода, кальция, фосфора, меди, железа и цинка. Это все необходимо нашей коже.ЯйцаЯйца – продукт, богатый витамином А, В и селеном, которые помогают бороться с акне и возрастными изменениями кожи.АвокадоБлагодаря содержанию олеиновой кислоты, авокадо улучшает регенерацию кожи.ЦитрусовыеСильнейшие антиоксиданты, которые способствуют синтезу эластина, необходимого для тонуса кожи.