Самые опасные последствия недосыпа

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Все мы не раз слышали о том, как важно получать 7-8 часов сна каждую ночь. Вот что происходит с теми, кто этим правилом пренебрегает.Инфаркты. Исследования показали, что недостаток сна может негативно сказаться на здоровье сердца. Это подвергает нас более высокому риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт. Слишком долгий сон тоже может нанести вред. Поэтому ориентируемся на 7-8 часов.Проблемы с гормонами. Гормональный дисбаланс также связан с нарушением режима сна. В British Journal Of Nutrition опубликовали исследование, показавшее, что недосып может привести к метаболическим и эндокринным изменениям. Он также снижает непереносимость глюкозы и чувствительность к инсулину, повышает уровень кортизола, грелина и лептина. Для баланса гормонов важно хорошо спать.Усталость и разбитость. Когда мы не высыпаемся, то ощущаем разбитость и вялость. А от этого все время чувствуем усталость, что нарушает нормальное функционирование организма. Когда мы спим нормально, то на следующее утро просыпаемся бодрыми.Лишний вес. Если вы не спите 8 часов, то в своем стремлении к похудению даже при самой правильной диете не добьетесь результатов. Недостаток сна может заставить потреблять больше калорий, чем обычно, что способствует увеличению веса.Меньше секса. Нарушение режима сна может снизить сексуальное влечение. И привести к падению уровня энергии, развитию сонливости и усталости, что, в свою очередь, может повлиять на либидо. Исследования также связывают плохой сон с эректильной дисфункцией у мужчин и трудностями при оргазме у женщин.Ускоренное старение. Если вы думаете, что недосыпание не влияет на кожу, то сильно ошибаетесь. Оказывается, недостаток сна вреден и для нее. Хотите стареть медленно - высыпайтесь