Диетолог Заботин назвал продукты, от которых нужно отказаться после 40 лет

Согласно рекомендации врача-эндокринолога и диетолога Михаила Заботина, после 40 лет нужно отказаться либо минимизировать потребление продуктов, богатых простыми углеводами, солью, а также искусственными компонентами.Насыщенные простыми углеводами продукты Заботин назвал вредными после 40 лет, если их начинают употреблять регулярно. Диетолог считает нужным отказаться от ежедневного поедания сахара, варенья, меда, сладких напитков, белого хлеба, кондитерских изделий, макарон, молочного шоколада, мороженого. С употреблением большого количества простых углеводов ассоциируется развитие сахарного диабета, атеросклероза, ишемической болезни сердца, инсульта, болезни Альцгеймера, предупредил врач.Также, по мнению диетолога, после 40 лет нужно отказаться от потребления джанкфуда, так называемой мусорной еды.«К этой категории относятся чипсы, сухарики, газированные сладкие напитки, соленые орешки, снеки, кофе «три в одном», лапша и супы быстрого приготовления. По степени вредности джанкфуд превосходит фастфуд, так как эти продукты вдобавок к «пустым калориям»,содержат множество искусственных добавок, ароматизаторов и консервантов», - рассказал Заботин.Предупредил эксперт и о том, что после 40 лет опасно увлекаться продуктами с высоким уровнем соли. Любовь к ним может провоцировать гипертонию, повышать риск инфарктов, инсультов.Помимо этого Заботин призвал к отказу от переработанного мяса в виде сосисок, бекона, колбас, в особенности копченых. Такая пища отличается опасно высокими дозировками нитратов, трансжиров, консервантов, других крайне нежелательных для организма добавок. Диетолог добавил, что исследования указывают на канцерогенность подобных продуктов.