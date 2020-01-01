Глобальное потепление грозит новыми случаями опасной инфекции
Анализу подверглись случаи первичного амебного менингоэнцефалита за 40 лет. Данная инфекция почти всегда приводит к летальному исходу. По оценкам специалистов, число ежегодных случаев инфекций остается на прежнем уровне, но география меняется. Ареал обитания микроорганизма Naegleria fowleri смещается к северу вследствие глобального потепления.
Инфекция может развиться, если патоген попал в тело через нос с водой. Оказавшись внутри, патоген быстро добирается до головного мозга и начинает разрушать ткани. Инкубационный период длится от нескольких дней до двух недель. Как правило, Naegleria fowleri можно найти в стоячих водоемах с температурой воды 45 градусов Цельсия. Также с инфекцией не раз связывали бассейны.
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