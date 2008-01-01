Желудочное шунтирование помогает сбросить больше веса

Лапароскопическое желудочное шунтирование (LRYGB) приводит к большей потере веса, чем лапароскопическая рукавная гастропластика (LSG), в течение семи лет после операции. Такие данные были представлены в журнале JAMA Surgery.Доктор София Гренроос из больницы Университета Турку, Финляндия, и ее коллеги сравнили потерю веса за семь лет у 240 пациентов с патологическим ожирением в возрасте от 18 до 60 лет, подвергавшихся LSG и LRYGB между 10 марта 2008 г. и 2 июня 2010 г.Исследователи обнаружили, что средний процент потери избыточного веса составил 47% после LSG и 55% после LRYGB. Средний общий балл качества жизни (QoL), связанный с заболеванием, через семь лет существенно не отличался между группами, как и средний общий балл QoL, связанный со здоровьем.Была отмечена связь между большей потерей веса и улучшенным качеством жизни для конкретного заболевания. Средние показатели качества жизни, связанные с заболеванием, значительно улучшились через семь лет по сравнению с исходным уровнем.