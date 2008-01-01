Желудочное шунтирование помогает сбросить больше веса
Доктор София Гренроос из больницы Университета Турку, Финляндия, и ее коллеги сравнили потерю веса за семь лет у 240 пациентов с патологическим ожирением в возрасте от 18 до 60 лет, подвергавшихся LSG и LRYGB между 10 марта 2008 г. и 2 июня 2010 г.
Исследователи обнаружили, что средний процент потери избыточного веса составил 47% после LSG и 55% после LRYGB. Средний общий балл качества жизни (QoL), связанный с заболеванием, через семь лет существенно не отличался между группами, как и средний общий балл QoL, связанный со здоровьем.
Была отмечена связь между большей потерей веса и улучшенным качеством жизни для конкретного заболевания. Средние показатели качества жизни, связанные с заболеванием, значительно улучшились через семь лет по сравнению с исходным уровнем.
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