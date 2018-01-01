Смертность от COVID-19 в три раза выше, чем от гриппа — новое исследование

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Исследователи из Франции провели крупнейший на сегодняшний день сравнительный анализ состояния пациентов с гриппом и COVID-19 и окончательно поставили крест на популярном мифе «коронавирус не опаснее гриппа».Авторы исследования, опубликованного в журнале The Lancet, использовали данные о 89 530 госпитализированных пациентах с COVID-19 и 45 819 человек, попавших в больницу с сезонным гриппом с декабря 2018 года по февраль 2019 года.В этой выборке 16,3% пациентов с COVID-19 были госпитализированы в реанимацию по сравнению с 10,8% больных гриппом. Среднее время пребывания в отделении интенсивной терапии с COVID-19 было почти в два раза дольше — 15 дней против 8 дней при гриппе.Кроме того, пациенты с коронавирусом вдвое чаще нуждались в искусственной вентиляции легких, и у каждого четвертого больного возникла острая дыхательная недостаточность. Среди пациентов с гриппом только один из пяти испытывал проблемы с дыханием.Анализ показал также, что смертность от COVID-19 в три раза превысила смертность от гриппа. Авторы исследования отмечают, что это поразительные результаты, с учетом того, что эпидемия сезонного гриппа во Франции зимой 2018-2019 гг была худшей по количеству смертей за последние пять лет.Ученые также сравнили уровень детской заболеваемости и тяжести течения при обеих инфекциях и обнаружили, что дети от 5 до 18 лет заметно реже нуждаются в госпитализации при COVID-19, чем при гриппе. Но при этом детям до 5 лет, попавших в больницу с коронавирусом, интенсивная терапия требуется чаще, чем маленьким пациентов с гриппом в той же возрастной группе.Авторы исследования отмечают, что значительная разница в тяжести течения и смертности во многом связана с тем, что иммунитет к гриппу у людей гораздо сильнее благодаря ранее перенесенной инфекции и ежегодной вакцинации. Поскольку SARS-Cov-2 — это новый вирус и эффективные методы профилактики пока только вырабатываются, уровень коллективного иммунитета остается низким.Ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовали отчет, в котором сравнивалась данные почти 4000 пациентов, которые были госпитализированы с COVID-19 в больницы Управления здравоохранения ветеранов (Veterans Health Administration) с марта по май, а также 5400 пациентов, попавших в больницу с тяжелым гриппом с октября 2018 по февраль 2020 года. За это время от COVID-19 скончались 21% пациентов, в то время как смертность от гриппа за более продолжительный период составила 4%. Разница более чем в пять раз. Поскольку эти данные получены на гораздо меньшей выборке, чем в новом исследовании, выводы ученых из Франции отражают более полную картину тяжести течения и смертности при этих двух инфекциях.