Кофе в бумажных стаканчиках может быть причиной опасных расстройств здоровья
Как отметил Судха Гоэль, ведущий автор исследования, выпив три порции кофе из одноразовых бумажных стаканчиков, вы получаете не менее 75 тысяч микропластиковых частиц, которые оседают в вашем организме и приводят к неизвестным (но потенциально опасным) последствиям. Гоэль добавил, что пластиковые частицы появляются в горячем напитке через пятнадцать минут — именно такое время в среднем занимает употребление горячего кофе из бумажного стаканчика.
"Мы пока не знаем, как именно отражается на человеческом организме микропластик, но можно говорить со стопроцентной уверенностью, что он таит в себе отрицательное воздействие. Поэтому очень важно свести к минимуму контакт с источниками микропластикового загрязнения. Это не только одноразовая посуда, но и огромное количество вещей, которые окружают нас в повседневной жизни — например, одежда, косметические средства, автомобильные шины, и так далее", — сказал автор научной работы.
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