Кофе в бумажных стаканчиках может быть причиной опасных расстройств здоровья

Покупая горячий кофе в бумажном стаканчике, следует отдавать себе отчет в том, что такой напиток способен нанести вред здоровью. Все дело в пластиковой пленке, которая покрывает одноразовые стаканчики изнутри — она может распадаться на микрочастицы, оседающие в человеческом организме и способные навредить ему.Как отметил Судха Гоэль, ведущий автор исследования, выпив три порции кофе из одноразовых бумажных стаканчиков, вы получаете не менее 75 тысяч микропластиковых частиц, которые оседают в вашем организме и приводят к неизвестным (но потенциально опасным) последствиям. Гоэль добавил, что пластиковые частицы появляются в горячем напитке через пятнадцать минут — именно такое время в среднем занимает употребление горячего кофе из бумажного стаканчика."Мы пока не знаем, как именно отражается на человеческом организме микропластик, но можно говорить со стопроцентной уверенностью, что он таит в себе отрицательное воздействие. Поэтому очень важно свести к минимуму контакт с источниками микропластикового загрязнения. Это не только одноразовая посуда, но и огромное количество вещей, которые окружают нас в повседневной жизни — например, одежда, косметические средства, автомобильные шины, и так далее", — сказал автор научной работы.