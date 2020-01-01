Эксперт рассказала, что делать для защиты своей кожи в зимний период

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Зимой кожа, как ни в какое другое время года нуждается в дополнительном уходе. Мороз, холодный ветер, центральное отопление и резкие перепады температур при выходе из дома на улицу и обратно являются основными причинами сезонной сухости кожи, из-за которой она становится стянутой, обезвоженной и может начать шелушиться. Кроме того, на ухудшение состояния кожных покровов могут отреагировать кровеносные сосуды, например, резким усилением рисунка - куперозом.К счастью современная косметология имеет в своем арсенале большой набор процедур, которые могут помочь сохранить кожу в хорошем состоянии, устранить дискомфорт в зимние месяцы, а также омолодить ее. Все косметологические операции, призванные улучшить состояние кожи, можно разделить на несколько больших групп. Первая из них - уходовые процедуры, каждая из которых по-своему снижает негативное воздействие на кожу факторов внешней среды и защищает ее от резких перепадов температур. По словам исполнительного директора клиники "Бэлла" Марины Молодовской, положительный эффект заметен уже после первого сеанса."Уходовые процедуры, помимо прочего, способствуют усилению естественных защитных механизмов кожи, делая ее более гладкой, сияющей и шелковистой. Лицо как будто светится изнутри, наполняется жизненной силой и выглядит обновленным. Впрочем, как и при любых других уходовых процедурах, для достижения стойкого терапевтического результата требуется курсовое воздействие на кожу", - говорит Молодовская.Еще одной полезной в зимние холода процедурой является биоревитализирующий пилинг. Он бережно удаляет отмершие клетки кожи, увлажняет ткани изнутри и улучшает общее кровоснабжение тканей, благодаря чему кожа интенсивнее обновляется и приобретает здоровый, сияющий оттенок. Очень важно, что щадящий пилинг не вызывает раздражений и покраснений. Для достижения наилучшего результата его можно комбинировать со множеством других уходовых процедур, инъекциями гиалуроновой кислоты или лазерным омоложением.Молодовская добавляет: "Специалисты-косметологи в зимние месяцы рекомендуют периодически проходить курсы процедур лазерной биоревитализации и электропорации, поскольку и та, и другая имеют мощный увлажняющий и омолаживающий эффект, который достигается благодаря более глубокому проникновению в кожу лица гиалуроной кислоты с помощью аппаратного воздействия.Использование лазерных технологий в косметологии вообще помогает добиваться хороших и стойких результатов. Так, популярная процедура лазерного омоложения позволяет в целом заметно улучшить состояние кожи лица, а также справиться с мелкими сосудистыми нарушениями (сеточкой, звездочками), пигментными пятнышками. Этот метод активизирует нормальную физиологическую деятельность в коже, усиливает антиокислительные реакции, разрушает нежелательный пигмент, постепенно закрывает просвет расширившихся сосудов, стимулирует выработку коллагена и эластина, тем самым, возвращая коже упругость.Говоря о подготовке кожи лица к зимним холодам, обязательно нужно сказать несколько слов о микронидлинге - эффективной и безопасной безинъекционной мезотерапии. Ее суть заключается в создании с помощью специального устройства множества микропроколов на коже, благодаря чему в ее структуру лучше проникают активные компоненты применяемых в косметологии препаратов, например, пептиды и гиалуроновая кислота.За счет этого способность тканей к регенерации заметно увеличивается. Стимулируются процессы деления клеток кожи, фибробласты начинают производить гораздо больше коллагена и эластина, а также собственной гиалуроновой кислоты. После процедуры кожа быстро восстанавливается. При курсовом воздействии метод дает заметный результат: кожа становится заметно более упругой и эластичной".Биоревитализация буквально возвращает кожу к жизни. Эта процедура относится к инъекционному методу омоложения. Секрет биоревитализации состоит в глубоком увлажнении тканей лица, благодаря которому сокращается глубина морщин (поверхностные морщины вообще разглаживаются), контуры лица подтягиваются, кожа становится более свежей и сияющей, повышается ее сопротивляемость негативному воздействию внешней среды.