Почему важно спать именно в темноте?

С древних времён наши предки сформировали свой график жизни и отдыхали в ночное время суток, а бодрствовали днём. Миллионы лет развития человека как биологического вида привели к тому, что в организме появились "биологические часы". Сейчас они контролируют режим и запускают процессы, связанные с восстановлением.Однако полное восстановление организма может происходить только в полной темноте, поскольку при даже малейшем освещении гормон мелатонин не вырабатывается. Недостаток этого вещества нарушает работу почти всех систем и увеличивает риск развития онкологических заболеваний, увеличивает нагрузку на сердце, дестабилизирует кровяное давление и провоцирует ожирение.Поэтому медики рекомендуют выключить на ночь все источники света, мобильные телефоны, мониторы и телевизоры, поскольку они не дают гипоталамусу запустить вырабтку мелатонин.