Почему важно спать именно в темноте?
Однако полное восстановление организма может происходить только в полной темноте, поскольку при даже малейшем освещении гормон мелатонин не вырабатывается. Недостаток этого вещества нарушает работу почти всех систем и увеличивает риск развития онкологических заболеваний, увеличивает нагрузку на сердце, дестабилизирует кровяное давление и провоцирует ожирение.
Поэтому медики рекомендуют выключить на ночь все источники света, мобильные телефоны, мониторы и телевизоры, поскольку они не дают гипоталамусу запустить вырабтку мелатонин.
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