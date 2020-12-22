Назван алкоголь, вызывающий самое тяжелое похмелье

Игристое — алкоголь коварный.СМИ выяснили название алкогольного напитка, который доставляет наибольшее количество проблем после шумной вечеринки и даже домашних посиделок.Опытный сомелье Марко Кастеланелли назвал алкоголь, от которого самое худшее похмелье. Это не дедушкина “наливочка” или обычная водочка, а итальянское сухое игристое вино – просекко.Как объясняет специалист, из-за пузырьков этот напиток вызывает худшее похмелье, поскольку именно они помогают организму человека быстрее усвоить алкоголь.Благодаря содержанию СО2 ты почувствуешь себя немного одурманенным и довольно быстро опьянеешь, но на утро ой как пожалеешь о таком выборе алкоголя. Головная боль гарантирована!Чтобы избежать всевозможных “послеалкогольных страданий” – Марк рекомендует не пить на пустой желудок и чередовать бокал просекко со стаканом воды. Ну а если во время вечеринки тебе не до водного баланса, то выпей стакан воды хотя бы перед тем, как лечь спать.Ранее сообщалось, что в рамках проведенного исследования эксперты выяснили, что бокал красного вина настолько же полезен, как час занятий спортом в зале.