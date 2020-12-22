7 витаминов, которые нужны организму зимой и где их искать

Чтобы чувствовать себя хорошо зимой, нужно пополнять запас витаминовЗимой нужно обратить особое внимание на свой рацион. Ведь количество свежих и полезных продуктов в холодное время уменьшается. Соответственно становится меньше и витаминов в нашем организме. А они так важны при борьбе с холодом и вирусами. Поэтому каждому человеку, который заботится о своем здоровье следует знать, без каких витаминов пережить зиму будет тяжело, и как можно восстановить эти запасы. Какие витамины нужны организму зимой и где их искать.1. Витамин С Этот витамин — главный помощник иммунитета. Он помогает организму вырабатывать вещества, которые блокируют воспалительные процессы. К счастью, запасы этого витамина зимой восстановить легче всего, ведь в предновогоднюю пору главным съедобным трендом становятся мандаринки и апельсины, в которых находится полезное соединение. Кроме того, следует употреблять киви, яблоки, соленья.2. Витамин А Это соединение также помогает организму бороться с вирусами. Без витамина А иммунитет не сможет полноценно выполнять свои основные функции. Чтобы им обогатиться, нужно ежедневно употреблять хурму, томаты или томатный сок, морковь, тыкву, манго.3. Тиамин Зимой у нас часто ухудшается настроение, возникает раздражительность и апатия. Все потому, что организму не хватает тиамина. В его функции входит поддержание нормального состояния нервной системы и метаболизма. Главная проблема в том, что это соединение быстро расходуется и не накапливается в организме. Получить тиамин мы можем из бобовых, цветной капусты, свеклы авокадо, и орехов.4. Витамин В10 Этот витамин предотвращает шелушение кожи. Он необходим для всех, кто хочет быть не только здоровым, но и красивым. Чтобы в организме было достаточное количество витамина, нужно употреблять капусту, морковь, а также орехи, сыры, грибы.5. Витамин В12 Данный витамин способствует повышению уровня гемоглобина в крови. Он может устранить ряд проблем, которые случаются зимой — головокружение, бледность кожи, слабость. Зимой его можно найти в морепродуктах, в частности в красной рыбе, яйцах и сыре.6. Витамин D Зимой недостаточно солнечной энергии, чтобы полностью обеспечить нас этим витамином. А он способствует правильному усвоению кальция и метаболизму. Поэтому солнечные лучи временно нужно заменить яйцами, морской рыбой, орехами и семенами.7. Витамин Е Другое название витамина — токоферол. Он участвует в ряде сверхважных процессов и бережет нервную систему от перегрузок. Это вещество можно найти в маслах растительного происхождения, шпинате, авокадо, капусте.