Зарегистрирован первый отечественный экспресс-тест на COVID-19

Первый российский экспресс-тест на антиген коронавируса с визуальной оценкой наличия патогена получил регистрацию в России. Это набор реагентов для иммунохроматографического (метод анализа, включающий реакцию между антигеном и соответствующим ему антителом в биологических материалах) определения нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2.До этого в стране были зарегистрированы только три иностранных теста производства Coris (Бельгия), Standard Diagnostics и Rapigen (оба из Кореи). Они ищут специфичный белок-антиген в оболочке вируса. Тесты содержат антитела. Если эти антитела связываются с антигеном вируса, происходит реакция, фиксируемая прибором.Российский тест предназначен для использования и в медицинском учреждении, и дома. Для получения результатов потребуется взять мазок из носоглотки. По словам генерального директора компании "Хема", производящей тест, Юрия Лебедина, чтобы провести анализ, уйдет около 25 минут.Это быстрая альтернатива ПЦР-диагностики, для выполнения которой не требуется лабораторное оборудование и специально обученный персонал. Простота и высокая скорость анализа с помощью антиген-теста, правда, имеет изъян - отсутствие 100%-й точности. Поэтому для исключения ошибки, медики рекомендуют перестраховываться, направляя отрицательные пробы на дополнительное ПЦР-тестирование.