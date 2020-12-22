Новый штамм коронавируса. Что выяснили ученые из Великобритании?

Известие о новом штамме коронавируса, который распространяется сейчас по Великобритании, вызвало всеобщую тревогу и панику, заставив многие страны остановить авиасообщения с ней. Что же о нем известно?Британская служба здравоохранения (NHS) официально подтвердила факт обнаружения в стране нового штамма коронавируса. Неизвестно, возник ли этот вариант коронавируса впервые именно в Великобритании, но именно местные ученые первыми идентифицировали его.Это произошло после того, как на юго-востоке страны (особенно в графстве Кент) был зафиксирован рост заболевших коронавирусом несмотря на ряд предпринятых там ограничительных мер. Проведя генетический анализ, ученые заключили, что такой рост может быть связан с распространением нового штамма COVID-19.Что выяснили исследователи. Издание The Conversation опубликовало статью старшего научного сотрудника Люси ван Дорп из Университетского колледжа Лондона, в которой ученый предупреждает о более высокой способности нового варианта ковида распространяться среди людей – его передача может быть на 70 процентов проще, допускает ван Дорп.То, что вирус этой разновидности стал более контагиозным, ученые связывают с рядом мутаций, которые он претерпел.«Новый вариант несет 14 определяющих мутаций, в том числе 7 мутаций в белке-шипе, который опосредует проникновение вируса в клетки человека. Это относительно большое количество изменений по сравнению со многими разновидностями коронавируса, которые мы наблюдали в обращении по всему миру», - сообщила британский исследователь.Опасен ли новый штамм COVID-19? Ученые констатируют, что клиника нового коронавируса не изменилась – это качественно новый кашель, жар, одышка и боль в груди, исчезновение способности различать вкус и запахи.«Мутировавший вирус не обязательно может быть более смертельным или вызывать более серьезные симптомы», - цитирует специалистов издание Express.В пользу данного мнения говорит то, что нет никаких доказательств, подтверждающих большую опасность нового варианта коронавируса.Однако, подчеркивают ученые, его появление требует особой бдительности. Теоретически существует вероятность того, что возникший штамм может изменять иммунный ответ организма, повышая риск непредвиденных, в том числе смертоносных последствий.