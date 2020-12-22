Одиночество разглядели в сети пассивного режима работы мозга

Канадские ученые выяснили, что за субъективное ощущение одиночества в головном мозге в первую очередь отвечает сеть пассивного режима работы мозга, которая активна, когда человек ничем не занят. Это показал анализ как функциональных связей, так и структуры белого и серого вещества 40 тысяч добровольцев из выборки UK Biobank. Статья опубликована в журнале Nature Communications.Несмотря на то, что крепкие социальные связи с сородичами сыграли большую роль в эволюции человека как вида, у зависимости человека от общества есть много важных и неизбежных недостатков. Во-первых, одиночество — чувство во многом субъективное: социальные связи могут быть разными, и недостаток необходимого в определенный момент жизни общения может серьезно сказаться на благополучии — как психическом, так и физическом. Во-вторых, зачастую людям попросту приходиться существовать в изоляции от остальных и, даже если они находят такую жизнь сравнительно комфортной, негативные последствия есть и у нее.При этом понятно, что одиночество — это в первую очередь эмоциональное состояние, что значит, что влиять оно должно на психику, когнитивные способности и работу (а также структуру) мозга в целом. До сих пор, однако, не было точно известно, можно ли выделить в человеческом мозге единую систему, которая подвержена одиночеству и отвечает за нее — во многом потому, что большинство посвященных этой теме исследований сосредоточены на отдельных, функционально понятных отделах мозга, а также на реакции людей и их поведении.В поисках системы одиночества в головном мозге Натан Шпренг (Nathan Spreng) из Университета Макгилла и его коллеги решили подойти к вопросу комплексно, рассмотрев морфологические особенности серого вещества, тракты белого вещества и функциональные связи головного мозга. Для этого они собрали данные о головном мозге более 40 тысяч участников исследований проекта UK Biobank в возрасте от 40 до 59 лет: исследователи использовали как структурные сканы МРТ, так и активность мозга, сделанную с помощью фМРТ в состоянии покоя. Одиночество участников оценивали достаточно просто — по ответу на вопрос «Чувствуете ли вы себя одинокими?»: так ученые определили группу одиночек, в который попало 13,1 процента участников, ответивших «да» (среди них — 38,63 процента мужчин и 61,37 процента женщин).Для начала ученые рассмотрели объем серого вещества в 100 отдельных участках головного мозга, которые связаны между собой функциональными сетями (всего их семь — включая лимбическую, зрительную, моторную и сеть пассивного режима работы мозга). Оказалось, что у одиноких людей больше всего отличий в объеме серого вещества головного мозга наблюдается в участках, составляющих сеть пассивного режима работы головного мозга.Участие этой сети в ощущении одиночества подтвердил и анализ функциональных связей мозга участников: оказалось, что в группе одиночек функциональные связи между участками внутри сети пассивного режима работы крепче, чем в любой другой сети (p