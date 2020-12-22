Диетолог рассказала, как связаны между собой сон и похудение
Если у вас нет отлаженного режима сна, избавиться от лишнего веса будет очень трудно. Рассказываем, почему правильный сон – залог здоровья и хорошего самочувствия.
Диетолог Юрий Павлюкевич в своем блоге в Instagram сообщает о том, почему важно ложиться спать вовремя.
От качества сна зависит общее состояние человека и его самочувствие в течение дня.
Во время сна вырабатывается мелатонин – гормон, регулирующий процессы засыпания и бодрствования. Он выполняет много биологических функций, в том числе регулирует циклы сна.
Пик выработки мелатонина длится с 11 часов вечера до 4 часов утра. Если вы не спите в это время – нужное количество гормона не выделится.
Если у человека нарушены биоритмы, он:
набирает лишний вес и не может похудеть,
не имеет достаточно энергии для эффективной работы и тренировок.
Функции мелатонина:
снижение уровня стресса,
расслабление мышц,
детоксикация печени, мозга и нервных клеток,
восстановление обменных процессов в организме,
снижение давления,
регуляция мозговой активности,
мелатонин является антиоксидантом.
Для того чтобы нормализовать сон:
регулярно проветривайте комнату перед сном,
прогуливайтесь на свежем воздухе вечером,
старайтесь отключать все электронные устройства за час до сна,
спите в темноте и тишине: при необходимости используйте маску и беруши,
засыпайте и просыпайтесь в одно и то же время,
не ешьте за 3 часа до сна, чтобы желудочно-кишечный тракт мог отдохнуть.
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