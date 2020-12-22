Диетолог рассказала, как связаны между собой сон и похудение

Важно следить за биоритмами.Если у вас нет отлаженного режима сна, избавиться от лишнего веса будет очень трудно. Рассказываем, почему правильный сон – залог здоровья и хорошего самочувствия.Диетолог Юрий Павлюкевич в своем блоге в Instagram сообщает о том, почему важно ложиться спать вовремя.От качества сна зависит общее состояние человека и его самочувствие в течение дня.Во время сна вырабатывается мелатонин – гормон, регулирующий процессы засыпания и бодрствования. Он выполняет много биологических функций, в том числе регулирует циклы сна.Пик выработки мелатонина длится с 11 часов вечера до 4 часов утра. Если вы не спите в это время – нужное количество гормона не выделится.Если у человека нарушены биоритмы, он:набирает лишний вес и не может похудеть,не имеет достаточно энергии для эффективной работы и тренировок.Функции мелатонина:снижение уровня стресса,расслабление мышц,детоксикация печени, мозга и нервных клеток,восстановление обменных процессов в организме,снижение давления,регуляция мозговой активности,мелатонин является антиоксидантом.Для того чтобы нормализовать сон:регулярно проветривайте комнату перед сном,прогуливайтесь на свежем воздухе вечером,старайтесь отключать все электронные устройства за час до сна,спите в темноте и тишине: при необходимости используйте маску и беруши,засыпайте и просыпайтесь в одно и то же время,не ешьте за 3 часа до сна, чтобы желудочно-кишечный тракт мог отдохнуть.