Восемь простых способов проверить здоровье всего за 1 минуту

Полностью заменить осмотр врача эти тесты не могут.Регулярные осмотры специалистов, анализы и исследования – это то, что стоит делать для контроля состояния здоровья. Но если совсем нет времени и возможности, чтобы обратиться к врачу, стоит потратить всего минуту и провести эти простые тесты, которые помогут оценить здоровье сердца, щитовидной железы, почек и многих других систем организма.Исследуйте свою расческуЗачем это делать: проверьте наличие заболеваний щитовидной железы, недостатков витаминов и минералов.Ежедневно в день мы теряем порядка 100 волос. Но если вы заметили, что потери стали больше, это может говорить о дефиците цинка, железа или биотина. Еще одна причина выпадения волос – расстройство щитовидной железы, сильное изменение гормонального фона (например, из-за беременности), прием некоторых препаратов или сильный стресс.Как провести тест: если вы заметили больше волос в раковине в ванной или в расческе, чем обычно, пересчитайте их. Потеря 100 волос в день – это нормально. Если вы обнаружили более 200, или если волосы выпадают клочьями, которые оставляют голые пятна на коже головы, немедленно запишитесь на прием к врачу.Загляните себе в глазаЗачем это делать: проверьте наличие аллергии, герпеса или инфекции.Желтоватый оттенок белков глаз может говорить о проблемах с печенью или предупреждать, что вы слишком много времени проводите на солнце без защитных очков. Чрезмерное воздействие ультрафиолета может привезти к утолщению мембраны, защищающей белки глаз.Краснота глаз, вызванная расширением кровеносных сосудов, также может говорить о серьезных заболеваниях. Аллергия, простуда, грипп, синдром сухого глаза или герпес – все эти болезни могут вызвать покраснение белков глаза.Как провести тест: оцените белки глаз, их цвет и яркость. Если вам кажется, что есть какие-то нарушения, понаблюдайте за изменениями в течение нескольких дней, если краснота или желтизна не уйдут, обратитесь к врачу.ВысморкайтесьЗачем это делать: проверьте наличие аллергии или дефектов структуры носа.В норме носовое дыхание должно быть абсолютно свободным и беспрепятственным, даже небольшие затруднения указывают на то, что есть какие-то нарушения здоровья. Аллергия, простуда, синусит или нарушения структуры носа – все это может затруднить дыхание. Если в течение нескольких дней дыхание не освобождается, нужно срочно обратиться к врачу.Как провести тест: поднесите салфетку к носу и как следует дуньте. Если нет никаких выделений, все отлично. Если на салфетке остается прозрачная жидкость, это может указывать на аллергию или простуду. Если жидкость желтого или зеленого цвета, скорее всего, у вас инфекционное заболевание.Изучите свои ногтиЗачем это делать: проверьте наличие рака кожи, повреждения почек, грибковых заболеваний. Здоровые ногти должны быть крепкими, ровного цвета и не слоиться. Любое отклонение от этого состояния сообщает о наличии каких-либо заболеваний. Наиболее заметные из них: недостаток витаминов, минералов или белка, анемия, проблемы со щитовидной железой, гормональный дисбаланс и псориаз.Как провести тест: посмотрите на каждый ноготь и обратите внимание на любое изменение цвета. Самый серьезный повод для беспокойства – белая полоса, которая проходит вдоль всего ногтя до кутикулы, она может предупреждать о раке кожи. Коричневые пятна под ногтевым ложем могут предупреждать о грибке, а тускло-белые, темнеющие к краю ногти могут быть признаком болезни почек.Проверьте свою зубную нитьЗачем это делать: проверить наличие сердечных заболеваний, инфекций.Если после использования зубной нити вы заметили на ней кровь, это может говорить о хроническом воспалении десен. В свою очередь это заболевание может привести к развитию болезни сердца , так как бактерии, разрушающие зубы и десны, также могут влиять на наше сердце.Как провести тест: прежде всего стоит убедиться, что вы используете зубную нить правильно. Отмотайте примерно 40 см нити, оберните ее концы вокруг средних пальцев каждой руки, затем зажмите нить между большими и указательными пальцами, оставив между ними отрезок 2-3 см. Аккуратно вставьте нить между зубами, затем двигайте нить вверх и вниз зигзагообразными движениями.Оцените свою мочуЗачем это делать: проверить наличие инфекции, заболеваний печени.Нормальная моча должна быть прозрачной или светло-желтого оттенка. Употребление некоторых продуктов может повлиять на цвет, но в целом он должен оставаться светлым. Вас должно насторожить потемнение мочи до темно-желтой или кровянистой – это может говорит об обезвоживании или инфекции мочевыводящих путей (ИМП). Кровь в моче может предупреждать об образовании камней в почках или даже развивающемся раке мочевого пузыря – в любом случае, важно срочно обратиться к врачу.Как провести тест: оценить цвет утренней мочи. Если он слишком темный, розовый или зеленый, понаблюдайте несколько дней и, если не заметите изменений, срочно обратитесь к врачу. Если вы заметили кровь в моче, обратиться к врачу стоит сразу же.Измерьте талиюЗачем это делать: проверить на наличие сердечных заболеваний, высокого кровяного давления и многого другогоЖир, который скапливается в области талии – самый опасный для здоровья, так как он окружает внутренние органы нашего тела. И люди, у которых жир скапливается на животе, подвергаются повышенному риску диабета, гипертонии, болезней сердца и даже некоторых видов рака.Как провести тест: измерьте окружность талии и бедер. Затем разделите объем талии на объем бедер. Если полученное число – 0,8 или менее, вы вне опасности. Если результат 0,81-0, 85, вы подвержены умеренному риску, а вот если результат выше, чем 0,85, к сожалению, вы попадаете в группу высокого риска.Проверьте баланс влагиЗачем это делать: проверить наличие инфекций и дефицита питательных веществ.Сухая, шелушащая кожа может говорить не только о том, что мы слишком много времени провели под солнцем или в помещении с недостаточно влажным воздухом. Повышенная сухость кожи – это симптом дефицита некоторых питательных веществ, а также серьезных заболеваний (например, нарушения функции щитовидной железы или почек).Как провести тест: Осторожно проведите ногтем по предплечью. Если останется шелушащийся след или царапина, скорее всего, ваша кожа нуждается в дополнительной влаге.