Зимний авитаминоз: какие продукты восполнят дефицит витаминов

Они помогут насытиться нужными микроэлементами.В зимний период нам не хватает целого ряда витаминов. Компенсировать дефицит нужных веществ можно с помощью правильного рациона питания. Чтобы пополнить запасы витаминов, увеличьте потребление свежих овощей и фруктов, рекомендует диетолог Янина Дубовик.Во-первых, диетолог советует в сезон авитаминоза разнообразить ваш рацион микрогрином. Сейчас это тренд мировой кулинарии и здорового питания. Микрозелень обычно добавляют в салаты, смузи, или используют как гарнир.У продукта есть сразу несколько преимуществ: доступен круглый год, не требует термической обработки и подходит для любой диеты. В таких миниатюрных растениях вы найдете запас клетчатки и витаминов. Диетолог советует добавлять зелень к готовым блюдам без термообработки – так сохранится пищевая ценность.Как отметила Дубовик, микрогрин содержит высокие концентрации витаминов, антиоксидантов, противовоспалительных и противоопухолевых веществ. Их там даже больше, чем в зрелых фруктах. Употреблять этот полезный продукт, по словам диетолога, можно абсолютно всем.Второе правило рациона питания зимой: есть овощи, ведь это еще один источник витаминов. Диетолог советует употреблять не менее 350 граммов овощей в день.Читайте также: Медики рассказали, в каком возрасте употреблять алкоголь опаснее всегоВключите в свой рацион такие продукты:— морковь, капуста, шпинат, горошек (содержат витамин А);— сельдерей, брокколи, брюссельская капуста, репа и редис (витамин С);— спаржа и листья салата (витамин Е);— грибы и авокадо (витамин D);— помидоры и капуста (витамин Р);— картофель, помидор и фасоль.