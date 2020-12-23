Врач рассказала, насколько могут быть опасны проглоченные семечки яблок

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

По словам врача гастроэнтеролога Ольги Аришевой, семечки яблок содержат токсичное соединение амигдалин.Рассказывая о свойствах, присущих яблокам, врач указала на особенность этих фруктов – состав их семечек содержит амигдалин, являющийся ядовитым веществом. Его употребление может быть крайне опасным из-за риска отравления.Аришева пояснила, насколько могут быть опасны проглоченные семечки яблок.«Случайно проглотив несколько, переживать не стоит. Для человека опасна гораздо более существенная доза», - рассказала врач.Также медик пояснила, что яблоки напрасно считают хорошим источником витамина С, его как раз в них содержится довольно мало. Кроме того, их потребление может негативно сказываться на зубной эмали из-за обилия кислот. Поэтому есть их нужно умеренно, подчеркнула медик.