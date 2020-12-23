Пищевая зависимость: как мозга заставляет нас переедать

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Это распространенная проблема.Исследователи из Йельского университета выяснили, что заставляет людей постоянно переедать и не уметь контролировать количество поглощаемых калорий. По мнению ученых, зависимость от еды – отнюдь не простая проблема, она вполне сравнима с наркотической.“В последнее время термин “пищевая зависимость” прочно укоренился в медицинской практике, а новые исследования только доказывают ее значительность. От пищевой зависимости страдают не только люди с лишним весом – пристраститься к этой вредной привычке может любой”, — констатировали специалисты из Йеля.Ими был осуществлен эксперимент, показавший, что за формирование пищевой и наркотической зависимостей отвечают одни и те же центры мозга. В ответ на прием пищи или запрещенных веществ ими активизируется выработка “гормонов удовольствий”.Человек ощущает удовольствие, которое вызывается ростом уровня в его крови дофамина. Когда его уровень через какое-то время идет на спад, возникает желание съесть еще, даже если организму в этот момент не нужны дополнительные калории.Представители Йельского университета составили список параметров, которые позволяют определить, имеется ли у человека пищевая зависимость.“Вы съедаете больше, чем планировали; вы продолжаете есть определенные продукты, даже когда не голодны; мысль о том, чтобы отказаться от определенных продуктов вызывает у вас беспокойство”, — эти признаки, по мнению ученых, говорят медики.