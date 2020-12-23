Комаровский назвал способ защиты от нового штамма коронавируса
Он объяснил, что более высокая заразность означает, что для заражения необходима меньшая доза инфекции, поэтому соблюдение основных противоэпидемиологических норм становится наиболее важным и актуальным. Медик посоветовал при любой возможности носить медицинские маски, а также выбирать качественную продукцию, которая имеет несколько защитных слоёв.
Также Комаровский призвал избегать маленьких и не проветриваемых помещений, где собирается большое количество людей.
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