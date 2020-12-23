Эксперт оценил перспективы развития коронавирусной инфекции

Инфекционист Евгений Тимаков уверен: коронавирусная инфекция через пять-семь лет станет более заразной, но при этом будет вызывать меньше осложнений. "Постоянно вирусы все мутируют, и коронавирус не исключение. Но у него эти мутации не такие выраженные, не такие значительные в плане изменения его генома. Но они меняют свойства вируса. Вирусу нужно в любом случае выжить во внешней среде, не убивая своего хозяина. Это в первую очередь.То есть со временем, через пять-семь лет коронавирусная инфекция видоизменится в любом случае. Она будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений. То же самое сейчас наблюдается в Великобритании. Вирус контактнее на 70%, но при этом данных о том, что он протекает тяжелее, нет", - говорит Тимаков.Напомним: в Британии был выявлен новый штамм коронавируса. Впервые об этой мутации заговорили в сентябре. Далее мутацию, вероятно, делающую вирус заразнее на 70%, начали выявлять в Дании, Нидерландах, Австралии, ЮАР и Италии. По словам экспертов, точно неизвестно, откуда в Британии появился новый штамм. К счастью, нет оснований полагать, что созданные вакцины не будут против него работать.