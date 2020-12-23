Коронавирус оказался в несколько раз более смертоносной болезнью, чем грипп

Коронавирусная инфекция нового типа оказалась в несколько раз более смертоносным заболеванием, чем привычный сезонный грипп. К таким выводам пришли авторы нескольких независимых исследований.Ученые изучили статистику Министерства по делам ветеранов США, учитывающую несколько тысяч госпитализаций с COVID-19 и гриппом. Средний возраст госпитализированных пациентов — 69 лет. Анализ показал, что смертность среди 3.6 тысяч госпитализированных пациентов с коронавирусом составила 18.5 процентов. Смертность среди 12.6 тысяч американцев с гриппом — 5.3 процента."Статистика показывает, что вероятность летального исхода при коронавирусе в несколько раз выше, чем при гриппе. Самый высокий риск смерти наблюдается среди пациентов старше 75 лет, а также среди людей, которые страдают от ожирения, деменции, сахарного диабета и болезней почек. Плюс, риск смерти выше у темнокожих людей", — говорят авторы нового научного проекта.К подобным выводам пришли французские исследователи, представляющие Национальный институт здоровья и медицинских исследований. Ученые отметили, что коронавирус в несколько раз опаснее сезонного гриппа, что должно настораживать, учитывая высокую опасность гриппа, унесшего множество человеческих жизней во Франции в последние два эпидемиологических сезона.