Неврологи обнаружили новый тип клеток головного мозга
Данные клетки в дополнение к GPS-клеткам, хранящим в себе карты различных локаций, могут отследить, насколько далеко мы уехали от какой-либо точки в пространстве и где находятся те или иные вещи, уже занесенные в карты памяти посещенных мест. Описанная система, в частности, помогает находить предметы.
Эксперты отмечают: клетки векторной трассировки находятся в зоне мозга, в первую очередь страдающей от болезни Альцгеймера. Это объясняет, почему при развитии данного недуга люди теряют или перекладывают вещи и забывают об этом.
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