Появилось предположение о происхождении нового варианта SARS-CoV-2

Новый штамм коронавирусной инфекции обзавелся набором значимых мутаций, которые позволили ему повысить скорость распространения, а также эффективнее скрываться от иммунитета. К такому выводу пришли члены британского консорциума COVID-19 Genomics UK.Ученые из Великобритании предположили, что новый опасный штамм коронавируса сформировался в организме человека, страдающего от иммунодефицита. По словам Константина Крутовского, профессора Геттингенского университета (Германия), речь идет о человеке, который носил в своем организме вирус SARS-CoV-2 в течение нескольких месяцев.Люди с подавленным иммунитетом могут быть ходячими вирусными резервуарами, внутри которых патоген существует в течение нескольких месяцев. "Есть вполне вероятное предположение, согласно которому новый штамм SARS-CoV-2 сформировался в теле хронически инфицированного человека, который, предположительно, страдает от иммунодефицита. У таких больных активно производится отбор на самые приспособленные к человеческому организму вирусы. Это было продемонстрировано еще на вирусе иммунодефицита человека", — сказал Крутовский.Исследователи отмечают, что уже созданным вакцинам против COVID-19, возможно, понадобится доработка, чтобы они были эффективными против нового штамма. Впрочем, по данным РФПИ, российский препарат "Спутник V" и так эффективен против нового штамма.