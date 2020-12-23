Специалисты доказали пользу фитнес-браслетов и подобных устройств
Данные выводы ученые сделали, оценив физическую активность группы добровольцев (число шагов в день и минут, затрачиваемых на умеренную/интенсивную физическую активность; число дней в неделю, в которые люди тренировались; количество минут физической активности за неделю в целом; объем потребления кислорода во время тренировок).
Оценка проводилась с использованием доступных на рынке устройств (трекеров, "умных часов") и мобильных приложений. Примечательно: особо эффективными, с точки зрения повышения активности у пользователей, были опции вроде персонализации и текстовые "напоминалки".
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