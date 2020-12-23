Эффективность лечения сердечников можно определить по частоте дыхания

Аритмия является одними из самых распространенных сердечных заболеваний. Исследование, проведенное профессором Георгом Шмидтом из Мюнхенского технического университета (TUM), впервые продемонстрировало, что частота дыхания ночью может помочь с важным прогнозом – продлит ли жизнь пациента с аритмией дефибриллятор.Эффективность имплантации дефибриллятора иногда вызывает сомнения. В последнем отчете по кардиохирургии Немецкого фонда сердца также отмечается, что преимущества дефибрилляторной терапии не так очевидны, как считалось ранее. Более того, они компенсируются относительно частыми осложнениями, возникающими как во время, так и после процедуры имплантации.Исследователи из TUM продемонстрировали, что частота дыхания ночью может помочь предсказать успех лечения. В период с мая 2014 года по сентябрь 2018 ученые наблюдали за 1,9 тыс. пациентов-сердечников. 1,3 тыс. пациентов получили дефибриллятор, в то время как контрольная группа лечилась консервативно. Исследование было представлено в журнале eClinicalMedicine.В обеих группах ученые измерили среднюю частоту дыхания в ночное время с полуночи до 6 часов утра на основе протокола ЭКГ. Пациенты с дефибриллятором имели преимущество в выживаемости на 31,3% по сравнению с контрольной группой. Пациенты с дефибриллятором с частотой дыхания менее 18 в минуту имели 50-процентное преимущество в выживаемости по сравнению с контрольной группой, в то время как пациенты с более высокой частотой дыхания не получили плюсов от использования дефибриллятора.