Потеря памяти при болезни Альцгеймера может быть остановлена
Два ученых Национального центра научных исследований Франции из лаборатории координационной химии совместно с коллегами из Технологического университета Гуандун и Шэньчжэньского университета, Китай разработали молекулу, регулирующую циркуляцию меди в мозге.
Молекула извлекает медь, захваченную амилоидными бляшками, и повторно вводит ее в нормальный ферментный контур мозга, которому для функционирования нужна медь. При пероральном введении мышам с болезнью Альцгеймера эта молекула подавляет потерю памяти.
Результаты работы были представлены в журнале ACS Chemical Neuroscience. Они открывают новый терапевтический путь, который может оказаться эффективным на ранних стадиях болезни Альцгеймера у людей.
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