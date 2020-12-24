Почему болит язык и что с этим делать

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Если сложно есть или говорить, нужна медицинская помощь.Боль в языке может появляться по разным причинам. Иногда они вполне безобидны и легко устраняются без посторонней помощи. Но в других случаях это признак болезни и без посещения врача не обойтись. Мы собрали самые частые факторы, которые могут вызвать неприятные ощущения на языке.ИнфекцииВ ротовой полости у здорового человека живёт много бактерий, а также грибки. Если иммунитет снижается или на слизистую оболочку попадают новые микробы, язык может воспаляться — развивается глоссит. При этом язык покрывается липким сероватым налётом, болит, жжёт. Если причина — грибок рода Candida, то налёт белый, может быть похож на творог, а при его удалении появляется кровь.Что делатьНужно сходить к стоматологу или терапевту. Врач назначит полоскания антисептиками. Иногда при сильной инфекции прописывают антибиотики, а при кандидозе — противогрибковые препараты.ТравмыЯзык сильно болит, когда его случайно прикусывают. Это можно сделать даже во сне, если есть такое заболевание, как бруксизм. О нём нельзя догадаться самостоятельно, но ваши близкие могут услышать скрежет зубами ночью.Иногда боковую поверхность царапают сколы на зубах или неправильно подобранные протезы.Что делатьОбратиться к стоматологу, если язык постоянно цепляется за край своего или вставного зуба. Врач вылечит его или поменяет протез.Если причина — бруксизм, подберут специальные стоматологические устройства, которые на ночь помещаются между челюстями.Пища и различные раздражителиРаздражение языка или неприятные ощущения на кончике либо по бокам может вызывать еда. Обычно это очень кислая или острая пища: цитрусовые, ананасы, яблоки, специи. Иногда боль в языке и сухость провоцируют компоненты зубной пасты, ополаскивателя для рта, жевательной резинки или сладостей. Ощущения будут разными по интенсивности — от небольшого дискомфорта до нестерпимого жжения.Что делатьПроследите, когда появляется боль в языке. Если заметили связь с определённой едой, постарайтесь ограничить её употребление. А если неприятные ощущения возникают после чистки или полоскания зубов, попросите стоматолога подобрать другое по составу средство.Нехватка витаминов и микроэлементовВыраженный дефицит некоторых витаминов приводит к поражению слизистых оболочек. Например, при гиповитаминозе ниацина (никотиновой кислоты), который возникает при алкоголизме, циррозе или сильной диарее, развивается пеллагра. У неё следующие симптомы:отёк, боль и покраснение языка, он становится большим и ярко?алым;сильное слюноотделение;язвы во рту на деснах или под языком;симметричное покраснение кожи на кистях рук и на шее после пребывания на солнце;краснота стоп при небольшом давлении обуви;жжение в глотке и за грудиной;вздутие живота и запор, которые сменяются диареей;нарушение памяти и спутанность сознания.Если у человека не хватает витамина В6, тоже болит и воспаляется язык. Кроме того, обычно наблюдаются трещины в уголках рта, красные высыпания на коже, судороги, ухудшение работы сердца, депрессия и спутанность сознания.Что делатьЕсли появились перечисленные симптомы, нужно обратиться к терапевту. Он проведёт обследование, назначит диету и витамины.Рак языкаЕсли на поверхности языка появилась небольшая язвочка, ранка, которая долго не заживает, болит, — возможно, это рак. Кроме указанных симптомов, на первых порах обычно ничего не беспокоит. Но если опухоль формируется у основания языка, ближе к горлу, то на поздних стадиях будет дискомфорт при глотании, увеличатся подчелюстные, шейные лимфоузлы и появится слабость.Что делатьЕсли ранка на языке не уменьшается в течение 3–4 дней после её обнаружения, нужно обратиться к стоматологу. Он проведёт обследование и при подтверждении диагноза направит к онкологу на операцию, химио- или лучевую терапию.Болезни пищеварительного трактаСостояние языка зависит от работы пищеварительного тракта. И иногда жжение у корня — это один из симптомов гастрита. При этом может появляться боль в желудке натощак, отрыжка и изжога.Но чаще всего боль в языке — это признак целиакии. Это заболевание, при котором у человека есть генетическая предрасположенность к непереносимости глютена — белка пшеницы. Поэтому при употреблении мучного, макарон появляется понос, болезненные спазмы в животе. Со временем, из?за того что слизистая оболочка кишечника воспаляется, перестают всасываться витамины, развивается истощение и гиповитаминоз.Что делатьЕсли есть проблемы с пищеварением и изменения на языке, обратитесь к терапевту. Он назначит обследование и, если нужно, направит к гастроэнтерологу.Синдром жжения во ртуЕсли во рту часто печёт, язык болит без причины и никаких внешних симптомов больше нет, возможно, это синдром жжения во рту. Это заболевание чаще всего наблюдается у женщин в период климакса.Точные причины нарушения неизвестны. Врачи предполагают, что оно связано с патологией нервных волокон языка, которые отвечают за вкус и боль.Что делатьПри подозрении на синдром жжения во рту нужно обратиться к стоматологу или терапевту. Вас обследуют, чтобы исключить другие возможные заболевания. Если ничего не подтвердится, поставят диагноз синдром жжения во рту.Чтобы избавиться от неприятных ощущений, советуют пить холодное, рассасывать кусочек льда, отказаться от кислого и острого. Если боль совсем невыносимая — назначают лекарства.Неизвестная причинаИногда на языке, который в норме покрыт маленькими сосочками, появляются гладкие участки красного цвета, напоминающие контуры островов. Это состояние называют «географический язык», или «доброкачественный мигрирующий глоссит». При этом беспокоит боль, жжение в очагах, особенно после употребления кислой пищи. Точные причины этого нарушения неизвестны, но его часто наблюдают у людей, больных псориазом или реактивным артритом.Что делатьГеографический язык не опасен. Но чтобы исключить другие, более серьёзные заболевания, нужно обратиться к стоматологу или терапевту. Специалист назначит обследование и — при необходимости — лечение.Как предотвратить боль в языкеЗная возможные причины боли в языке, можно изменить свой образ жизни, чтобы не допустить появления такого симптома. Для этого:один?два раза в год проверяйте зубы у стоматолога и лечите их;устанавливайте протезы у квалифицированных специалистов;не ешьте слишком кислую или острую пищу;используйте качественную зубную пасту;не злоупотребляйте алкоголем;вовремя обследуйтесь при подозрении на болезни пищеварительного тракта.