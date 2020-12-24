Тканевые маски не защищают от заражения коронавирусом

Популярные среди населения медицинские маски из ткани не являются достаточным средством защиты от распространения коронавируса без соблюдения социальной дистанции. Эксперименты показали, что владельцы этих масок производят и вдыхают достаточное количество капель для заражения, если стоят близко к другим людям.Эксперты из Государственного университета Нью-Мексико провели эксперимент по оценке эффективности пяти разновидностей масок, включая респиратор с фильтром №95, традиционную медицинскую маску, маску из ткани, двухслойную тканевую маску в сухом и мокром виде. Каждую из них испытывали против машины, которая использовала парогенератор для выдувания крошечных жидких аэрозольных капель подобных тем, которые поступают в воздух из рта и носа зараженного человека. Наука уже доказала, что заражение коронавирусом происходит воздушно-капельным путем, то есть от людей, которые разговаривают, кашляют, чихают или просто дышат в непосредственной близости от нас.Результаты эксперимента показали, что респиратор с фильтром №95 блокировал почти 100% теоретически заразных капель, а медицинские маски - не менее 96%. При этом тканевые маски пропустили более тысячи воздушных капель, выделяющихся при чихании, а двухслойные маски дали пройти в организм свыше 600 подобных капель. С учётом того, что в каждой капле теоретически может содержаться до миллиона вирусных частиц, полученной дозы вполне достаточно для заражения.В этой связи ученые подчеркивают, что маски из ткани сами по себе не являются достаточной гарантией защиты от заражения коронавирусом или даже уменьшения вирусной нагрузки от меньшего числа попадающих в организм частиц. Для достижения этого эффекта носители масок должны обязательно соблюдать социальную дистанцию там, где это возможно. Наиболее эффективным будет расстояние в два метра от находящегося рядом человека.