Медики рассказали, чем опасны тосты на завтрак

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Не лучший вариант для завтрака.Исследователи провели эксперимент, с помощью которого вычислили опасность при приготовлении популярного продукта на завтрак – жареного хлеба или тостов. Профессора Колорадского университета на опыте доказали, что традиция готовить тосты на завтрак может пагубно влиять на здоровье человека.Поджаривание хлеба в тостере влечет за собой опасность в виде токсинов, сравнимых, например, с тем, чем человек дышит возле оживленной проезжей части.Звучит тревожно, но эксперимент на практике показал следующее: дом на 100 м. кв. снабдили специальными датчиками, они и зафиксировали повышение загрязнения воздуха вдвое, когда в тостере на кухне поджаривали всего лишь 2 кусочка хлеба.Отмечается, что воздух в доме стал вдвое грязнее, чем в большом городе, и в три раза превышал предел безопасности, установленный ВОЗ.Специалисты отметили: чем больше хлеб подгорал – уровень загрязнения еще больше повышался. Но, стоит учесть, во время готовки подгорает не только сам хлеб, а еще хлебные крошки на дне прибора, они тоже влияют на отравление воздуха.Поэтому когда вы готовите тосты – следите за оттоком воздуха в кухне. В данном случае, рекомендуется включить вентиляцию или открыть окно – это влияет на снижение концентрации токсичных веществ в воздухе. Старайтесь, все же, не пережаривать хлеб.