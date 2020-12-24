Ученые выяснили, как долго сохраняется иммунитет против коронавируса

Люди, переболевшие COVID-19, защищены от повторного заражения как минимум в течение восьми месяцев. К такому выводу пришли ученые из Австралии, которые решили выяснить, как долго сохраняется иммунная память о коронавирусе."Наши выводы доказывают гипотезу о том, что вакцины против коронавируса будут сохранять эффективность в течение длительного времени. Ранее на этот счет были некоторые опасения, спровоцированные результатами исследований, в которых антитела против SARS-CoV-2 исчезали через считанные месяцы", — говорят авторы новой научной работы, сотрудники Университета Монаша. Кроме них, в исследовании участвовали специалисты из больницы Альфреда и института Бернета.Новый анализ показал, что память о перенесенном COVID-19 сохраняется в иммунных B-клетках особого типа, которые оперативно активируют выработку защитных антител при повторном проникновении SARS-CoV-2 в организм. Ученые набрали группу из нескольких десятков пациентов с коронавирусом и взяли у них образцы крови с 4 до 240 дня после заражения.В итоге выяснилось, что за выработку антител к патогену отвечают B-клетки иммунной памяти, способные распознавать шиповидный белок и нуклеокапсидный белок — компоненты SARS-CoV-2. Клетки памяти иммунитета присутствовали в организме переболевших и через восемь месяцев после первого заражения.