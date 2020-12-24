Россиянам разрешили не носить маски на улице
Ранее многие врачи говорили, что регулярное ношение защитных масок может привести к проблемам со здоровьем. К тому же, ношение масок на улице не имеет никакого смысла. С такими утверждениями согласны и в Роспотребнадзоре. Глава ведомства Анна Попова объяснила, что от жителей страны не требуют носить маски на улице, если они не участвуют в массовых мероприятиях.
Сейчас масочный режим соблюдается в общественном транспорте и помещениях, а также при больших скоплениях людей на улице. Вероятность заражения считается минимальной, если количество людей на мероприятии не превышает 50 человек.
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