Россиянам разрешили не носить маски на улице

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На данный момент в России введены ограничительные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Однако носить медицинские маски на улице не стоит.Ранее многие врачи говорили, что регулярное ношение защитных масок может привести к проблемам со здоровьем. К тому же, ношение масок на улице не имеет никакого смысла. С такими утверждениями согласны и в Роспотребнадзоре. Глава ведомства Анна Попова объяснила, что от жителей страны не требуют носить маски на улице, если они не участвуют в массовых мероприятиях.Сейчас масочный режим соблюдается в общественном транспорте и помещениях, а также при больших скоплениях людей на улице. Вероятность заражения считается минимальной, если количество людей на мероприятии не превышает 50 человек.