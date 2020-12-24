Эксперт: изоляция заболевших и закрытие границ не остановит развитие коронавируса
Антивирусные средства способствует появлению мутировавших вариантов вируса. Как правило это нежизнеспособные варианты, однако некоторые ложатся в основу мощной эволюции вируса. Эксперт призывает внимательно наблюдать за пациентами, которые долго лечатся, и фиксировать, с какими остаточными вирусами те выходят после лечения. "С положительным тестом на COVID-19 надо долечиваться, а не домой, не выписывать, даже если больше нет угрозы для жизни", - говорит Баранова.
Напомним: недавно в Британии выявили новый штамм коронавируса, который, вероятно, отличается большей заразностью. Данных о том, опаснее ли этот штамм, с точки зрения смертности и риска госпитализации, пока нет. Несмотря на это, многие страны приняли решение приостановить авиасообщение с Британией.
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