Эксперт: изоляция заболевших и закрытие границ не остановит развитие коронавируса

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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова отмечает: появление новых штаммов COVID-19 связано с особенностями лечения этого заболевания, а закрытие границ и авиасообщения не произведет желаемого эффекта. Речь идет о том, что даже при закрытии границ и введении тотального карантина для всех инфицированных вирус будет мутировать быстрее, чем в природе. Причина - сама терапия.Антивирусные средства способствует появлению мутировавших вариантов вируса. Как правило это нежизнеспособные варианты, однако некоторые ложатся в основу мощной эволюции вируса. Эксперт призывает внимательно наблюдать за пациентами, которые долго лечатся, и фиксировать, с какими остаточными вирусами те выходят после лечения. "С положительным тестом на COVID-19 надо долечиваться, а не домой, не выписывать, даже если больше нет угрозы для жизни", - говорит Баранова.Напомним: недавно в Британии выявили новый штамм коронавируса, который, вероятно, отличается большей заразностью. Данных о том, опаснее ли этот штамм, с точки зрения смертности и риска госпитализации, пока нет. Несмотря на это, многие страны приняли решение приостановить авиасообщение с Британией.