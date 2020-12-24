Как справиться с новогодним стрессом

Новый год – самое чудесное время в году, правда? А еще это время, когда мы торопимся, волнуемся и в конце концов испытываем разочарование от того, что чуда не случилось.Давайте в этот раз сделаем всё по-другому?Мы предлагаем пройти небольшой тест, выяснить, какие стрессовые факторы действуют на вас сильнее всего, и узнать, как с ними справляться.Фактор стресса: слишком много сахараБудем откровенны: большинство из нас и в обычные дни едят слишком много сладкого, а перед Новым годом конфеты, печенье и тортики поджидают нас на каждом шагу. Десерты провоцируют резкие перепады уровня глюкозы в крови, на короткое время дают нам прилив энергии, но очень быстро наступает спад. Результат – усталость, постоянный голод и плохое настроение.ВАШ ТЕСТ: Сколько сахара вы обычно едите? Только честно!А. Я ем сладкое каждый день – несколько конфет или печенье, пирожное или мороженое, а в гостях никогда не отказываюсь от кусочка торта. И все это, не считая сахара в несладких блюдах, например: в маринованных огурцах, соусах или заправках для салата.Б. Я больше люблю соленое, так что скорее съем добавку горячего, чем десерт. Но вот хлеб с сухофруктами, йогурты с фруктовыми наполнителями и пакетированные соки – это вкусно. От соуса «Цезарь» для салатов или «Барбекю» для шашлыка не откажусь.В. Стараюсь избегать сахара и читаю, что написано на этикетках продуктов. Если в составе сахар или его вариации (глюкоза, фруктоза, кленовый или кукурузный сироп, мед), то не покупаю.РЕШЕНИЕ: Если вы выбрали ответы А или Б, начинайте скрупулезно подсчитывать количество сахара, которое съедаете за день. Стремитесь к тому, чтобы потреблять меньше 25 г в день – это примерно 6 чайных ложек. Речь идет только о сахаре, который специально добавляют в продукты, но не о естественных сахарах, которые содержатся во фруктах или молоке, например. Как правило, больше всего скрытого сахара в полуфабрикатах, промышленных соусах, консервированных продуктах, фастфуде.Фактор стресса: дефицит железаПредновогодняя суета и нерегулярное питание могут повлиять на уровень этого жизненно важного элемента. При низком уровне гемоглобина снижается содержание кислорода в крови, а следовательно, ухудшается кровоснабжение всех систем организма.ВАШ ТЕСТ:Как часто вы едите продукты из этого списка: красное мясо, зеленые листовые овощи, морепродукты, цельные злаки?А. Один раз в деньБ. Несколько раз в неделюВ. РедкоРЕШЕНИЕ: Если вы выбрали вариант А, скорее всего, у вас достаточно железа. Вариант Б. Возможно, вам нужно больше железа. Старайтесь сочетать продукты, содержащие железо, с источниками витамина С, так оно будет лучше усваиваться. Вариант В. Вам стоит обратиться к врачу и проверить уровень железа. Пожалуйста, не откладывайте визит.Фактор стресса: праздничные покупкиВыбрать хорошие подарки для родных и друзей и при этом не разориться – не самая простая задача. Но при правильном планировании с ней действительно можно справиться и сохранить хорошее настроение. Начнем с теста, а затем перейдем к практическим советам, которые помогут без стрессов справиться с праздничной суетой.ВАШ ТЕСТ: вы уже купили новогодние подарки?А. Еще в сентябре!Б. Пока не все, но я уже на финишной прямой.В. Основные уже купила, но список еще длинный.Г. Я всегда выхожу за рамки бюджета, так что боюсь даже начинать.Если вы выбрали варианты А или Б, ваша предусмотрительность достойна восхищения. Такой подход приносит плоды: вы наверняка вовремя закончили важные дела и теперь можете наслаждаться праздниками. Вариант В. Вам не помешает чуть больше планирования. Сначала составьте список покупок, потом подберите варианты в Интернете и либо сразу закажите с доставкой, либо поезжайте в магазин, точно зная, где и что сможете купить. Вариант Г. Начните со списка тех, кому вы собираетесь подарить подарки, и напротив каждого имени укажите сумму, которую можете потратить. Дальше определитесь с идеями и действуйте по плану из варианта В.Фактор стресса: любимые родственникиМы действительно их любим. Но в любой семье есть люди, которые способны связать вас в морской узел и вывернуть наизнанку – и всё это из лучших побуждений. А поскольку Новый год – семейный праздник, деваться нам некуда.ВАШ ТЕСТ: Оцените утверждения из списка по шкале от одного до трех. Если согласны, запишите один балл, если сомневаетесь – два балла, если категорически не согласны – три балла.Когда я вижу на определителе его номер, сразу поднимается настроение.Когда мы проводим время вместе, то довольны друг другом, я возвращаюсь домой спокойная и счастливая.С ним/с ней мне не приходится притворяться, что у меня всё прекрасно, или казаться лучше, чем я есть.У него/нее всегда есть для меня время, мы готовы пойти навстречу друг другу и помочь, если нужно.РЕШЕНИЕ: Если вы набрали 4–6 баллов, этот член семьи – ваша надежная опора. Он действительно вас поддерживает, а не повышает уровень стресса. Постарайтесь провести больше времени вместе – к взаимному удовольствию. 7–10 баллов. Похоже, что все зависит от жизненных обстоятельств, в которых вы оба находитесь. Бывают дни, когда вам хорошо вместе, а иногда общение оказывается достаточно утомительным. Если чувствуете, что сейчас у вас не слишком много сил, не приглашайте его в гости, а встретьтесь ненадолго в кафе, чтобы выпить чаю, поболтать и обменяться подарками. 11 баллов и больше. А вот здесь будьте осторожны: общение с этим родственником можно лишить вас последних сил, особенно на фоне новогодней спешки. Поэтому старайтесь свести контакты к минимуму. А если есть возможность, перенесите встречу на каникулы, когда у вас будет больше времени и сил.Фактор стресса: мало физической нагрузкиКажется, дел так много, что времени и сил на спорт не остается. Но на самом деле физическая нагрузка – отличный источник энергии. Проверьте, достаточно ли вам активности или нужно пересмотреть свой график.ВАШ ТЕСТ: включите любимую новогоднюю композицию и от души потанцуйте. Одновременно пойте. Легко было петь? А. Легче не бывает! Б. Было трудновато, хотя некоторые слова выпали из памяти. В. Петь и танцевать одновременно не получилось.РЕШЕНИЕ: Вариант А. Продолжайте в том же духе, вы в отличной форме. Вариант Б. Похоже, что интенсивность и частоту нагрузки можно немного увеличить. Как определить оптимальную нагрузку? Если во время тренировки вы заметно вспотели, но дышите свободно, – это именно то, что нужно. Вариант В. Просто начните двигаться чуть больше, чем обычно, и уже через несколько дней вы заметите изменения – и в физическом, и в эмоциональном самочувствии. Стремитесь к тому, чтобы набрать 30 минут активности в день. Хороший вариант для новичков – две 15-минутные прогулки в день – утром и вечером.Фактор стресса: перекусы на бегуФудкорты в торговых центрах, чтобы подкрепиться в перерывах между покупками, перекусы в офисе, предпраздничные вечеринки. В эти дни еда часто превращается в баловство, организм не получает достаточно питательных веществ, а результатом могут стать упадок сил и плохое самочувствие.ВАШ ТЕСТ: вспомните несколько последних приемов пищи. Были ли в вашем меню:сложные углеводы (цельнозерной хлеб, бурый рис, паста из муки грубого помола, бобовые)фрукты и овощиполезные жиры (авокадо, орехи, семечки, оливковое масло)легкие белки.Если ваши недавние приемы пищи не содержали всех этих важных элементов, стоит внимательнее относиться к меню, чтобы у вас было достаточно энергии на дела.Почему это важно? Потому что медленные углеводы, полезные жиры и белок поддерживают стабильный уровень сахара в крови, надолго дают ощущение сытости. Это значит, что вам вряд ли захочется перекусить пончиком или опустошить детский новогодний подарок со сладостями. Вот хорошие варианты:Углеводы: овсянка, печеный картофель, зерновой хлеб, бурый рис.Жиры: орехи, соус песто, жирная рыба, авокадо, ореховое масло.Овощи и фрукты: листовые овощи, зелень, шпинат, брокколи, фруктовые салаты.Белки: яйца, бобовые, белое мясо птицы, рыба и морепродукты.Фактор стресса: проблемы со сномБольшинство взрослых людей регулярно не высыпаются, но бывает и наоборот: человек спит слишком долго, а просыпается вялым. Давайте подсчитаем, сколько часов сна вам нужно, чтобы чувствовать себя полной сил.ВАШ ТЕСТ: поставьте будильник на то время, когда утром вам нужно проснуться. Отсчитайте семь с половиной часов и в это время ложитесь спать. После того как легли в кровать, не читайте и не проверяйте сообщения в телефоне. Сразу же закрывайте глаза и попытайтесь заснуть.Когда зазвонил будильник, вы глубоко спали? Это значит, что вы не высыпаетесь. Попробуйте лечь на 15 минут раньше и повторить эксперимент. Если результат такой же, прибавьте еще 15 минут. Повторяйте до тех пор, пока не станете просыпаться самостоятельно.Вы проснулись незадолго до сигнала будильника? Вы спите ровно столько, сколько вам необходимо.Вы проснулись намного раньше, чем прозвонил будильник? Вам можно ложиться чуть позже или вставать пораньше. Не всем людям необходимо 7–8 часов сна, чтобы восстановиться. Возможно, вы из этих счастливчиков.