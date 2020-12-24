Тренировки перед операцией помогают пожилым восстанавливаться быстрее

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Новые исследования показывают, что пожилым людям, которым предстоит пройти плановую операцию, следует заранее выполнить длительную программу целевых физических упражнений, чтобы противодействовать потере мышц из-за постельного режима.Исследование, опубликованное учеными из Школы спорта, физических упражнений и реабилитации Бирмингемского университета, показало, что краткосрочные «предварительные» силовые упражнения, выполняемые до операции, недостаточны для предотвращения потери мышечной массы.В ходе исследования ученые попросили группу пожилых людей выполнить четыре силовые тренировки в течение одной недели. Участники выполняли упражнения, используя только одну ногу, другая не была задействована.После завершения предварительной реабилитации участники соблюдали пятидневный постельный режим. Хотя исследователи ожидали, что нога, подвергшаяся упражнениям, потеряет меньше мышц, чем другая, потеря оказалось одинаковой.Команда считает, что программы тренировок перед реабилитацией также должна включать аэробные упражнения наряду с силовыми тренировками для защиты сердечно-сосудистой системы. Важно придерживаться и диеты, богатой белками.