Побочные эффекты употребления кофе, которых стоит опасаться

Вот почему важно следить за количеством выпитых чашек.Кофе является любимым напитком миллионов людей. Многие привыкли пить его с самого утра, чтобы взбодриться, а для некоторых чашка кофе стала просто неотъемлемой частью каждого дня. Однако у этого напитка существуют опасные побочные эффекты. Ученые выделили 5 основных и самых опасных последствий употребления кофе.1. Регулярная головная больСогласно исследованию, опубликованному в American Journal of Medicine, люди, страдающие от мигрени, любят побаловать себя напитком, содержащим кофеин. Это может быть чай, энергетик, газировка и сам кофе.По мнению ученых, вероятность возникновения мигрени увеличивается у тех, кто пьет три напитка, содержащих кофеин, за день. Поэтому следует помнить, что несколько чашек таких напитков могут обернуться вам сильными головными болями.2. Повышение артериального давленияВ Гарвардской медицинской школе проводилось исследование на влияние кофеина на артериальное давление. По результатам исследования выяснилось, что у тех, кто не пьет кофе регулярно, может наблюдаться кратковременное повышение систолического артериального давления после употребления эспрессо.3. Повышение уровня тревожностиЕстественные эффекты кофеина стимулируют множество ощущений, таких как учащенное сердцебиение, нагревание тела, учащение дыхания — все, что имитирует тревогу. После употребления около 3 чашек кофе у людей, не чувствительных к кофеину это может вызвать дрожь. В это же время сердце начнет колотиться и появится тошнота. Разуму сложно понять, что, то, что вы чувствуете после кофе, на самом деле не является тревогой.4. Нарушение снаИсследование показало, что кофеин, который вы употребили за 6 часов до того, как ложиться спать, может значительно сократить время, проведенное во сне на целый час.Кофеин способен подавлять выработку гормона мелатонин, который отвечает за переход в глубокую фазу сна. В результате вас ждет лицо бессоница всю ночь, либо же, если спать все же захочется, то, вероятнее всего, сон будет постоянно прерываться.5. Снижение фертильностиУченые заявляют, что по результатам исследований установлено, что употребление чрезмерного количества кофе предотвращает возможность зачатия и, что еще хуже, увеличивает вероятность выкидыша.Гил Вайс, доктор медицины, акушер-гинеколог, партнер Ассоциации женского здоровья, сообщает, что еще не было выяснено, почему чрезмерное потребление кофеина снижает фертильность. Однако на всякий случай врач предлагает ограничить ежедневное потребление напитка, если вы пытаетесь забеременеть. Эксперты сходятся во мнении, что такой негативный эффект будет в случае. Если пить кофе больше 2 чашек в день.