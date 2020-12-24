Коронавирус может рождать еще более тяжелые мутации

По мнению профессора ИППИ Георгия Базыкина, коронавирус может подвергнуться новым более опасным для человека мутациям. Но к сегодняшнему дню таковых не обнаружено.Любые вирусы могут мутировать, становясь не только более заразными, но и агрессивными. COVID-19 не является в этом вопросе исключением, однако далеко не все мутации вирусов обязательно делают их более смертоносными. В большинстве случаев данные мутации приводят лишь к тому, что вирус быстрее захватывает организм-носитель, но не убивает, так как нуждается в его жизнеспособности для собственного существования. Такое мнение высказал глава сектора молекулярной эволюции ИППИ Российской академии наук Георгий Базыкин.Профессор Сколтеха дал этот комментарий "РИА Новости" в связи с обнаруженным в Великобритании новым штаммом коронавируса, который, по мнению местных ученых, является на 70% более заразным. Именно этот штамм отвечает за скачок заболеваемости коронавирусом на Туманном Альбионе. Из-за распространения мутировавшего штамма с Великобританией прервали авиасообщение десятки стран.Впрочем, по мнению британских ученых, повышенная заразность не является показателем такой же повышенной смертоносность жертв данного вируса. Однако чисто арифметически понятно, что если COVID-19 заболевает в два раза больше людей, чем это было раньше, то и смертность будет в два раза более высокой, даже если общий показатель летальности коронавируса (0,6%) останется на прежнем уровне. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)